Terceirização deve gerar empregos em Manaus, diz Sinduscon

Empresários da construção civil do Amazonas esperam intensificar a contratação de trabalhadores e aumentar a oferta de imóveis para o futuro com a legalização da terceirização irrestrita. Para entidades como a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi) e o Sindicato das Empresas da Construção Civil no Amazonas (Sinduscon-AM), o aumento da segmentação das funções nos canteiros de obras deve acelerar o tempo de construção e baratear o resultado final.

O projeto de lei (PL) nº 4.302/02, aprovado na Câmara dos Deputado no último dia 22, permite que as empresas e até instituições públicas terceirizem, sem restrições, qualquer setor, inclusive as atividades-fim. Na construção civil, essa medida significa maior qualidade nas contratações, devido à facilidade de ter uma mão de obra especializada em cada etapa de construção dos imóveis.

O presidente do Sinduscon-AM, Frank Souza, afirmou que as empresas tendem a aumentar as contratações e, por sequência, melhorar a produtividade e, por fim, baratear preços. Frank explicou que dessa forma o setor vai trabalhar com servidores especialistas, que só mexem com alvenaria, reboco, fundação ou terraplanagem, por exemplo.

“Uma construção é feita por etapas diferentes e cada trabalhador contratado terá que se qualificar em várias funções durante os 3 anos que dura uma obra. Quando contratam, as empresas com mão de obra já qualificada, essa capacitação não é necessária”, detalhou.

Souza apontou também que haverá maior produtividade no setor imobiliário, porque quanto menor o tempo de construção, mais barato é o produto. “É bom para os funcionários que trabalham em uma empresa especialista em uma função, então é bom tanto para quem contrata quanto para quem presta serviço”, completou.

O presidente do Ademi-AM, Romero Reis, também posicionou a entidade a favor da terceirização. Segundo o empresário, essa prática já é tendência mundial e o Brasil não pode ficar fora desse processo. Romero acredita que terceirizar é conferir índice de produtividade adequado à indústria de construção civil no Brasil. “Seria uma mentira dizer que terceirizar vai precarizar as situações de trabalho. Precisamos da terceirização, pois só assim, realmente, pode-se gerar os postos de trabalho necessário para o país avançar”, apontou.

Dados de fevereiro

A Ademi-AM divulgou ontem (30) os dados mensais do mercado imobiliário da região referente ao mês de fevereiro. De acordo com o estudo, foram vendidos ao todo 157 novos imóveis, durante todo o mês passado, somando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 64,4 milhões.

Romero Reis destacou que o número ainda não alcançou a média mensal de 2016, no Amazonas, que era de R$ 84 milhões em vendas.

Romero Reis deposita as esperanças para que as vendas decolem no feirão da Caixa Econômica Federal do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que deverá acontecer nos dias 2, 3 e 4 de junho de 2017, no Studio 5 Centro de Convenções. O presidente da Ademi ponderou que, no primeiro bimestre, as vendas do setor ficaram abaixo do que era esperado.

Joandres Xavier

EM TEMPO