Terceira etapa do Campeonato Amazonense de Velocross acontece neste fim de semana

120 motociclistas participaram do Campeonato Amazonense de Velocross – fotos: Divulgação

A terceira etapa do Campeonato Amazonense marca a metade da temporada na disputa pelo título estadual da modalidade. As provas ocorrem na estrada da Vivenda Verde, próximo ao balneário do Maia e balneário do Ceará, no Tarumã e tem supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Federação de Motociclismo do Amazonas (FEMOAM). No sábado (19), ocorrem os treinos livres. No domingo (20), a tomada de tempos pela manhã e as provas, à tarde.

Etapas

O Campeonato Amazonense de Velocross ocorre em cinco etapas até o mês de outubro. Segundo o coordenador do evento, Mazinho Duarte, as provas chegam ao ponto mais importante, onde os pilotos precisam pontuar para terem alguma esperança de levarem o título deste ano.

“A competitividade deixa as provas ainda mais emocionantes. É a chance de quem ainda sonho com o campeonato marcar pontos importantes e pra quem está bem na temporada, confirmar a boa fase”, declarou Mazinho.

O Campeonato Amazonense de Velocross ocorre em cinco etapas até o mês de outubro

“As disputas são acirradíssimas e tudo ocorre numa pista montada dentro das especificações mundiais”, finaliza.

Organização

Conforto e segurança são características para o público e pilotos. Uma praça de alimentação é montada para cada etapa, com food-trucks e serviço de bar completo. A organização do evento também disponibiliza banheiros químicos. E, para o caso de acidentes, ficam ao dispor duas UTIs Móveis.

“Não seria possível trabalhamos sem oferecer o máximo de conforto para o público e o mínimo de segurança para os pilotos. A estrutura montada permite que as disputas sejam acompanhadas de perto”, declarou o coordenador de operações, Douglas Amaral.

Com informações da assessoria

