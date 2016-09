Terceira edição do ‘Garagem do disco’ acontece neste domingo

A terceira edição da “Garagem do disco” será realizada no próximo domingo (4) e, desta vez, além do comércio de discos de vinil, CDs e DVDs de diversos estilos musicais, o evento vai abrigar uma Feira de Produtos Criativos. Outra novidade é que o estande da loja Manaós Distro, especializada em punk, hardcore e rock independente, comercializará também títulos em fitas cassete.

O local do evento fica na rua 20, casa 38, conjunto Vila do Rei, bairro Parque 10. A entrada é gratuita e a “Garagem” acontecerá de 15h às 20h.

O funcionário público Richard Cruz, idealizador da “Garagem do disco”, explica que a opção em incluir a Feira de Produtos Criativos é para divulgar os trabalhos de empreendedores, artistas e artesãos. “Temos amigos com trabalhos interessantes com esse tipo de produto e achamos que o público que já frequenta a ‘Garagem’ pode se interessar”.

Já estão confirmados empreendedores responsáveis pela papelaria Papel de Mim, Black Dog Kult Store (arte customizada, colecionáveis e produtos vintage), Varal da Lu (artesanato com inspiração musical), Coletivo Libertad.com (prints, design, quadros e ilustrações com temas de filmes e rock), ReciclART (luminárias e decoração com discos de vinil e material reciclado) e as pinturas e quadros de Andreia Moreno e Yanna Lins. Os produtos de jardinagem da FloraAmor também vão marcar presença.

Os interessados em adquirir títulos em vinil, CD e DVD poderão conferir os produtos dos sebos O Alienígena, Édipoeira e Império Antiquário, do site Toca do Vinil e ainda de oito colecionadores e DJs, que selecionaram itens de seus acervos para colocar à venda.

Richard Cruz comenta que a “Garagem do disco”, cuja primeira edição aconteceu em dezembro do ano passado, até agora tem cumprido com as suas expectativas. “O objetivo é juntar a comunidade que aprecia música e vinil em especial. E isso, nós conseguimos fazer. Na primeira edição tivemos dez expositores, na segunda 12 e, agora, serão 13 de discos e oito de produtos criativos”, afirma.

A terceira “Garagem do disco” incluirá também como atrações o som do DJ M Portuga e do aplicativo JUKX, criado pelo amazonense Felipe Carvalho, que vai permitir que os próprios visitantes do evento façam a trilha sonora. O público poderá consumir lanches e bebidas como refrigerantes e cerveja, e o grupo de grafiti Trakinas Crew vai, mais uma vez, pintar o muro do local do evento.

Por Luiz Otávio Martins