Teoria e prática: alunos do Uninorte vivenciam o dia a dia da redação do EM TEMPO 

Com uma proposta de troca de conhecimento e oportunidade de ofertar a experiência do dia a dia de uma redação de jornal, o Grupo Ramam Neves de Comunicação (GRN) e o Centro Universitário do Norte (Uninorte) firmaram parceria para que estudantes do curso de Jornalismo possam desfrutar da aprendizagem em um ambiente de trabalho, destinado a produção e edição de conteúdos jornalísticos.

Oito estudantes finalistas do curso de jornalismo farão parte, a partir desta segunda-feira (4), do time de profissionais dos jornais EM TEMPO, AGORA e Portal EM TEMPO. A atividade tem caráter de estágio supervisionado e servirá como avaliação para que os alunos possam então estar aptos a colar grau.

Na noite desta sexta-feira (1º), os estagiários participaram de um tour nas instalações dos jornais e portal EM TEMPO, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, acompanhados das professoras Edilene Mafra e Andréa Arruda, foram apresentados a repórteres, editores, fotógrafos, diagramadores e à chefia de redação do grupo. Para Edilene, o estágio supervisionado veio para modificar o ensino no jornalismo, desvelar a profissão para que os estudantes realmente conseguirem visualizar a profissão e área na qual pretendem atuar.

“Eles estudam a teoria na faculdade, e lá tem os projetos, mas não tem a energia e a rotina de uma redação. Então quando eles vêm pra redação e vivenciam os desafios de fazer jornalismo, ai sim eles estão fechando a formação deles com chave de ouro”, enfatiza Mafra.

Para Edilene, o estágio supervisionado veio para modificar o ensino no jornalismo

Segundo Edilene, que é coordenadora dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Mídias Sociais do Uninorte, a parceria com o GRN é importante, pois se trata de uma empresa consolidada no mercado de trabalho. “É um veículo de comunicação que tem uma história no jornalismo amazonense e sabemos que os nossos alunos serão acompanhados por profissionais altamente qualificados, que têm o jornalismo na veia e a preocupação de atuar com responsabilidade e ética”, ressalta.

“É um estágio dividido em dois módulos. No primeiro, realizado no 7º período, os alunos são apresentados ao que é a profissão de jornalista e são acompanhados por um professor, encarregado de esclarecer os desafios da atuação profissional. Já na segunda etapa, que acontece no 8º período, consiste no desenvolvimento das habilidades práticas vivenciando a realidade do jornalismo e acompanhados de profissionais da área e avaliados pela professora Andréa Arruda, que é a ponte entre a faculdade e o veículo. Ela mantém o contato, acompanha os alunos e eles vivenciam isso entregando toda a documentação com relatórios, fotos e portfólio”, destaca.

Para a professora Andréa, que ministra o módulo de estágio supervisionado, a ideia é unir a teoria à prática colocando em exercício todo o conhecimento que foi adquirido ao longo dos quatro anos do curso de jornalismo e experimentar isso.

“Confrontar um pouco a teoria com a prática jornalística, oferecer um pouco do conhecimento para as redações e adquirir das redações as experiências que eles só têm aqui. Na faculdade nós temos laboratórios, exercícios em sala de aulas e uma série de desafios, mas esses desafios são muito diferentes de uma redação que está funcionando 24h por dia e no mundo real. Então essa experiência, da realidade, do tempo, do bom texto, boa apuração, das sacadas que se devem ter no jornalismo, que eles devem ter aqui. Uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos, de compor a formação profissional. Uma etapa a mais, que antigamente era proibida e hoje é obrigatória. Nós, da Uninorte, somos a primeira instituição a disponibilizar para nossos alunos esse método inovador”, revela Andréa Arruda.

Azevedo destaca que a parceria é produtiva para ambos os lados

A supervisora do estágio destaca que, além dela, os alunos serão supervisionados por um profissional dos jornais EM TEMPO e AGORA e também do Portal EM TEMPO. “O profissional vai analisar o trabalho que está sendo feito, orientar sobre reportagem, apuração, elaboração de pauta, comportamento e tudo que um jornalista faz dentro de uma redação, sendo preciso indicar melhorias e apontar falhas. A gente espera que isso tudo seja adquirido e esse conhecimento seja aprimorado. Enfim, o que o editor achar que o aluno precisa melhor”,complementa Andréa Arruda.

O editor chefe do Portal EM TEMPO, Márcio Azevedo, revela que a parceria já é vista de maneira muito produtiva para ambos os lados. “Os alunos vão poder pôr em prática o que aprenderam na teoria nesse pouco mais de três anos e seis meses que estiverem na faculdade. Essas pessoas que ainda estão na faculdade estão com a teoria viva no sangue, então vai ser bem bacana essa de troca de aprendizagem”, avalia Azevedo.

Finalista do curso de jornalismo, Eduardo Domingues, de 25 anos, espera poder conhecer a base do jornalismo impresso e digital. “Estamos vivendo uma oportunidade única, que muitos não tiveram. É uma honra poder fazer parte deste time e trabalhar para compreender extrair o máximo de conhecimento que posso adquirir com o EM TEMPO, principalmente com o jornalismo online que vem se destacando muito na comunicação. Minha maior dificuldade ainda é elaborar um bom lead e finalizar a matéria, porém espero vencer esses desafios com essa experiência de redação”, completa o aluno.

Isac Sharlon

EM TEMPO

