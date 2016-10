Tentativa de ‘resgate’ de pistoleiro da FDN é frustrada pela polícia em Manaus

Um possível ‘resgate’ do interno Karder Júnior Serrão dos Santos, 27, o ‘Júnior Pasta’, foi impedido pela polícia, na manhã desta terça-feira (18). O fato ocorreu no momento que o preso estava sendo levado para fazer exames na clínica Prodimagem, no Centro de Manaus.

Kader Junior está preso desde do ano de 2014, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ele, segundo a polícia, é pistoleiro da facção criminosa Família do Norte (FDN) e é suspeito de cometer vários homicídios mando da facção.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a equipe de inteligência do órgão já havia obtidos informações que os comparsas de Karder tentariam resgatá-lo.

Ainda conforme o secretário, no decorrer do percurso, os policiais observaram um carro modelo Siena e uma motocicleta em atitude suspeita seguindo a ambulância que levava o interno. Diante da situação, foi pedido reforço de policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Com a chegada do reforço, o carro e a motocicleta se evadiram.

