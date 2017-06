Tentativa de assalto a um carro-forte na prefeitura do Rio deixa dois feridos

Uma tentativa de assalto a um carro-forte na sede administrativa da prefeitura do Rio de Janeiro, no centro da cidade, deixou dois vigilantes feridos. Segundo a prefeitura, o carro-forte estava no local para abastecer os caixas eletrônicos do prédio anexo do Centro Administrativo São Sebastião, na manhã dessa terça-feira (7).

Cinco homens armados tentaram render os seguranças da empresa, que reagiram e iniciaram uma troca de tiros. Os dois vigilantes foram baleados, um deles na perna e outro no braço. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Souza Aguiar, que fica próximo à prefeitura do Rio.

A Polícia Militar informou que os criminosos conseguiram fugir. Equipes do Batalhão de São Cristóvão (4º BPM), responsável pela área, estavam fazendo buscas na região, para tentar localizar os criminosos. O veículo utilizado pelos assaltantes já foi encontrado.

Dois carregadores de fuzis AK-47, que teriam sido usados pelos criminosos, foram encontrados no local pelos policiais.

Vitor Abdala

Agência Brasil