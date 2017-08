Tensão mundial: após míssil norte-coreano sobrevoar Japão, Trump faz alerta

“A mensagem da Coréia do Norte sinalizou seu desprezo para países vizinhos e as Nações Unidas com um comportamento internacional inaceitável. Ameaças e ações de desestabilização vão apenas aumentar o isolamento da Coreia do Norte na região e entre todas as nações do mundo.”, disse Trump.

Depois da Coreia do Norte ter lançado míssil que sobrevoou o Japão, na segunda-feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que não haverá trégua para o governo de Pyongyang e que “todas as opções estão sobre a mesa.”

Um projétil norte-coreano não atravessava o Japão desde abril de 2009, quando um foguete foi lançado por Pyongyang. Um teste semelhante ocorreu em agosto de 1998. Em ambos os casos, a Coreia do Norte afirmou que se tratava de lançamentos de satélites, mas à época não foi registrada a entrada em órbita de nenhum objeto.

Ameaça grave

O premiê japonês, Shinzo Abe, classificou o episódio de “uma ameaça grave sem precedentes”. Ele cobrou das Nações Unidas que amplie os mecanismos de pressão sobre o ditador Kim Jong-un para que Pyongyang suspenda seu programa militar.

O lançamento ocorre poucos dias depois de a Coreia do Norte ter disparado três mísseis de curto alcance no mar, e um mês após o regime de Kim Jong-un ter realizado seu segundo teste comprovado com um míssil balístico intercontinental, que em tese poderia atingir o território continental dos EUA.

Estados Unidos

Analistas militares consideram que, se o programa norte-coreano não for efetivamente interrompido, o regime poderia conseguir lançar um projétil carregando uma ogiva nuclear com capacidade de chegar aos EUA antes do fim do mandato do presidente Donald Trump, no início de 2021.

A Coreia do Norte normalmente reage a exercícios militares conjuntos de EUA e Coreia do Sul, que estão em andamento. Mas a escalada de tensão entre Pyongyang e Washington só aumenta desde que Trump prometeu responder com “fogo e fúria” aos mísseis norte-coreanos.

Em seguida, Kim Jong-un anunciou que considerava atacar o território americano de Guam, mas depois recuou, ao dizer que aguardaria os próximos passos dos “estúpidos ianques”.

EM TEMPO, com informações de agências internacionais e agência Brasil

Leia mais:

Trump diz que solução militar para atacar Coreia do Norte está pronta

Coreia do Norte ameaça atacar território americano