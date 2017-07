Tenho condições de ser candidato porque sou capaz de governar’, diz Lula

Apesar de indiciado, Lula quer ser presidente da República-Foto: Agência Brasil

Em entrevista à rádio Capital na manhã desta terça (18), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o PT tem um “legado” e que se sente capacitado para disputar as eleições de 2018.

“Não acho que tem que ser eu [o candidato do partido à presidência]. Acho que tenho condições porque já provei que sou capaz de governar este país”, respondeu ao entrevistador, Eli Corrêa.

O radialista havia perguntado se ele não via outro nome no partido que não ele e como se via em uma campanha sem nomes históricos da legenda -como José Dirceu e Antonio Palocci- ao seu lado.

Lula, no entanto, não falou da possibilidade de sua candidatura ser barrada, caso a sentença que o condenou no primeiro grau seja confirmada em uma instância superior.

“Neste instante, a gente não deveria estar discutindo o processo contra o Lula. Deveríamos discutir como resolver os problemas do país”, afirmou o petista.

Na conversa, Lula manteve o tom de suas manifestações públicas recentes. Disse ser capaz de melhorar a situação econômica e política do país, e criticou os métodos da Lava Jato e a cobertura midiática das denúncias da Operação contra ele.

“O juiz Moro não pode continuar se comportando como um czar”, disse Lula que, ao final, afirmou que usará “cada segundo [de vida] que tiver” para provar a própria inocência. Na semana passada, ele foi condenado pela primeira vez pelo caso do tríplex no Guarujá.

O ex-presidente afirmou que, para conseguir benefícios, os investigados “delatam até a mãe” para serem soltos: “Tá cheio de delator vivendo melhor do que quando estava solto”, ele disse, “alguns com apartamento à beira-mar, em condomínio fechado”.

Também defendeu que Michel Temer (PT) deixe a presidência, para a convocação de eleições diretas. “Já está provado que Temer não tem condições de continuar governando o país. A autoridade moral dele acabou”, disse Lula.

