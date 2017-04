‘Tenho ciência da força e da tradição do basquete brasileiro’, afirma presidente da CBB

Após assumir a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) no mês de fevereiro, o ex-jogador da modalidade e empresário do ramo de logística, Guy Peixoto, 56, conta parte de suas metas à frente da entidade, que passa por um dos momentos mais delicados de sua história, além de apresentar suas primeiras ações como novo mandatário da entidade.

PÓDIO – Quais são suas principais metas para o basquete base?

Guy Peixoto – Fomentar a base, que é muito importante para o futuro do nosso basquete, pois é a formação que dá a sustentação para a modalidade no futuro. Vamos dar uma atenção mais do que especial a ela, já que foi totalmente esquecida nos últimos anos. Além do que já falei em relação às federações, vamos fazer eventos e ações que fortaleçam a base e possam elevar os níveis dos nossos atletas e treinadores. Como mencionado, vamos realizar os campeonatos de base de seleções estaduais nas faixas etárias sub-13, 15, 17 e 19. Saliento que alguns destes campeonatos foram interrompidos nos últimos anos (sub 15 e 17). Traremos de volta o sub-19, que por muitos anos não foi promovido e criaremos o sub-13, paralisado há mais de 30 anos.

PÓDIO – E para o feminino, o que você pretende fazer?

GP – Com relação ao naipe feminino, vamos dar toda a atenção que é merecida, fato que não aconteceu nas gestões anteriores. É fundamental fomentar a base, em uma escala ainda maior que no masculino, trazendo de volta os campeonatos nacionais, elevando o número de praticantes para podermos, a partir daí, extrair a qualidade.

PÓDIO – Podemos esperar mudanças na comissão técnica das seleções brasileiras?

GP – Em breve, iremos informar a composição da nossa diretoria e teremos os responsáveis técnicos. Estes profissionais habilitados, ao lado da diretoria e do grupo de notáveis, chegarão aos nomes certos para estas funções.

PÓDIO – Por conta de problemas administrativos, a Fiba baniu o Brasil de toda e qualquer competição internacional realizada por ela. O que você pretende fazer para

reverter essa decisão?

GP – Vamos anunciar o plano de 100 dias, ou seja, um conjunto de ações emergenciais que julgamos essenciais para o nosso início de trabalho. Alguns dos itens mais importantes são: retirar a suspensão imposta à CBB; reativar os campeonatos de base de seleções estaduais nas faixas etárias sub-13, 15, 17 e 19; implementar o Centro de Treinamento de Excelência para seleções de base e adultas; dar transparência total às informações financeiras, administrativas e técnicas da Confederação; implementar a Universidade do Basquetebol para atender a todos os segmentos do basquete como técnico, arbitragem, saúde do esporte, gestores esportivos, atletas e ex-atletas e criar o Conselho de Notáveis. Outra coisa que considero importante relatar, é que toda a remuneração destinada à presidência será revertida em caráter de doação a projetos sociais ligados ao basquete no país.

PÓDIO – Por ser amazonense e ter atuado em clubes da região, você conhece de perto a realidade do basquete no Norte. O que fazer para fortalecer a modalidade nesta parte do país?

GP – Como citei, vamos reativar os campeonatos de base de seleções estaduais nas faixas etárias sub-13, 15, 17 e 19. Além disso, vamos auxiliar as federações estaduais para que elas trabalhem também na base, em suas regiões, promovendo torneios entre clubes e projetos sociais e escolares para massificar a prática do esporte. A ideia é ajudar não só as federações do Norte, mas as demais regiões também.

PÓDIO – A CBB possui pendências financeiras? Se sim, o que fazer para tirar a entidade do vermelho?

GP – O primeiro passo é conhecer o montante da dívida da CBB. Vemos pelos balanços financeiros o número, mas é preciso se debruçar na situação toda e entendê-la completa. Depois disso, junto com a minha equipe de trabalho, traçaremos planos de recuperação da sua saúde financeira, usando para isso, profissionais competentes e atuando sempre com transparência para recuperar, em primeiro plano, a credibilidade da entidade.

PÓDIO – Qual filosofia de trabalho você pretende adotar? O que você pretende implantar de diferente em relação às últimas gestões?

GP – De total transparência. Todas as informações administrativas e financeiras estarão disponíveis em nosso site, sejam elas: balancetes, balanços, salários, patrocínios, etc. As informações relevantes estarão sempre disponíveis para a sociedade.

PÓDIO – É possível termos um basquete forte e vitorioso, como foi há algumas décadas?

GP – Sim. Podemos alcançar resultados expressivos, tenho certeza disso, pois tenho ciência da força e da tradição do basquete brasileiro.

PÓDIO – Você se sente orgulhoso em representar a região Norte e Estado do Pará à frente da entidade?

GP – Com certeza, tenho muito orgulho das minhas raízes.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO