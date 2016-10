Temporal e ventania destelham casas e derrubam postes no entorno de Brasília

Cinco pessoas ficaram feridas e cerca de mil casas foram danificadas após um temporal que atingiu Samambaia, cidade do entorno de Brasília, na noite desta quarta-feira (19). Na madrugada de hoje (20), moradores e o governo local contabilizavam os estragos. A cidade tem pouco mais de 254 mil habitantes.

A força da chuva e dos ventos deixou casas destelhadas e provocou estragos em paredes e muros, derrubou árvores, postes e uma igreja desabou. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. Também há registros de carros que foram atingidos pela queda de árvores. Os estragos ocorreram principalmente em Samambaia Sul.

As chuvas começaram por volta de 20h30 de quarta-feira e duraram cerca de dez minutos. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que foram feitos 22 atendimentos de emergência. Três pessoas estavam dentro do prédio da igreja que desabou na Quadra 425 e sofreram escoriações leves. Dezesseis viaturas da corporação e 90 bombeiros foram designados para dar assistência aos moradores.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) registrou que cerca de 20 mil residências ficaram sem luz. Na QR 419, a força dos ventos derrubou cinco postes. Segundo a CEB, outros postes e cabos de alta tensão ficaram danificados em pontos de Samambaia. A companhia trabalha para reestabelecer os serviços e, na manhã de hoje, cerca de 6 mil casas ainda estavam sem energia elétrica.

Susto

O estudante Marcos Porto, 21 anos, mora em Samambaia Sul e conta que a chuva forte veio acompanhada de uma ventania foi assustadora. “Foi muito rápido, uns dez minutos de ventania muito forte. Escutávamos barulhos nas telhas e não sabíamos se eram pedras que o vento estava levando, sujeira, ou granizo caindo no telhado. Ficamos assustados, nunca tinha visto nada assim”, relatou. O estudante conta que ao longo da noite e da madrugada ouviu o barulho das sirenes de ambulâncias percorrendo as ruas de Samambaia.

A casa de Marcos não sofreu danos, mas ele conta que o telhado do vizinho foi levado pelo vento e hoje de manhã viu várias casas destelhadas. A força dos ventos também entortou muitas antenas de TV e placas de trânsito.

O governo do Distrito Federal montou uma força-tarefa em Samambaia Sul para atender aos moradores atingidos. A Defesa Civil está com um posto de atendimento na QR 115 e o governo fará um levantamento das famílias que precisam de auxílio. Na madrugada de hoje, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, percorreu a região atingida.’

Yara Aquino

Agência Brasil