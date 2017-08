Temporal durante a madrugada causa estragos e falta de energia em Manaus

Centenas de famílias foram prejudicados durante uma forte chuva que caiu sobre Manaus durante a madrugada desta segunda-feira (7). De acordo com a Defesa Civil do município, até o momento foram registradas 21 ocorrências, entre tombamentos de árvores e destelhamentos. Algumas zonas da capital também ficaram sem energia elétrica.

A Zona Norte foi a região mais mais afetada pelo temporal. Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, uma árvore de cerca de 10 metros de altura tombou em cima da casa de uma idosa. Outra casa, onde dormiam duas adolescentes e três crianças, ficou sem o teto.

A árvore de mais de 10 metros caiu em cima da casa onde dormia uma idosa – Daniel Landazuri

“Eu moro nessa área há mais de 20 anos, foi com o dinheiro da aposentadoria do meu esposo que faleceu que conseguimos comprar e construir essa casa, agora tudo se perdeu. Mas agradeço a Deus por ter guardado a minha vida”, lamentou a aposentada Ivone Tavares, de 65 anos.

A diarista Rosa Pereira, 38, que mora há sete anos na comunidade, contou que por muito pouco a casa onde os filhos dormiam não desabou.

“Eu estava voltando do trabalho quando começou a chuva e tive que ficar abrigada na casa de uma vizinha. Os ventos estavam muito fortes e fiquei desesperada pensando nos meus filhos. Graças a Deus eles conseguiram sair a tempo. Minha casa ficou sem o teto, perdi todos meus móveis e fiquei sem ter para onde ir”, disse Rosa.

Equipes da Defesa Civil do município fazem cadastros de famílias afetadas pelo temporal – Daniel Landazuri

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) e o Departamento de Operações da Defesa Civil, o acumulado de chuva foi de 8 milímetros em um curto período de tempo, o que demonstra a intensidade da precipitação. A Zona Norte foi a área mais afetada.

Em atendimento à ocorrência de tombamento de árvores e desabamento parcial de casas na Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a equipe da Defesa Civil atuou na vistoria de situações de risco e orientação dos moradores. O órgão vai acionar a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) para o atendimento das famílias atingidas pela chuva. As demais ocorrências serão atendidas no decorrer do dia.

Áreas afetadas

10 destelhamentos de casa:

Tancredo Neves

Amazonino Mendes

Conjunto Canaranas

Nossa senhora de Fátima

Lot.Braga Mendes

Nova vitória

Lot. Parque das Garças

Cidade Nova

Colônia Antônio Aleixo

9 Tombamento de árvores:

Novo Aleixo

Cidade Nova

Tancredo Neves

Com. João Paulo

Conjunto Mundo Novo

1 Tombamento de placa:

Cidade Nova

1 desabamento de casa:

Nossa senhora perpétuo socorro

Daniel Landazuri

EM TEMPO



