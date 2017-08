Temporal destrói casas, derruba torre de celular e deixa Humaitá ilhado

Moradores do município de Humaitá, a 591 quilômetros de Manaus, tiveram uma madrugada de tensão nesta quinta-feira (31). Um forte temporal atingiu o município por volta das 2h da manhã e trouxe diversos prejuízos para os humaitaenses. Muitas casas tiveram as telhas arrancadas, além de danos severos em torres de internet e sinal telefônico da cidade.

Até a tarde desta quinta-feira moradores do município continuavam sem sinal de telefonia móvel – Divulgação

A funcionária pública Wanúzia Magalhães conta que acordou no meio da madrugada por causa do intenso barulho de chuva e ventania. “Foi muito forte, todos aqui em casa ficaram assustados”, conta. “A rede de energia também foi atingida e ficamos sem luz durante o temporal”.

Leia também: Em menos de 1 mês, chuva de granizo volta a acontecer no Amazonas; dessa vez em Maués

A chuva durou entre 30 e 40 minutos e foi seguida de um chuvisco mais fraco. Em fotos enviadas por leitores do Portal EM TEMPO, além das telhas arrancadas, é possível ver muitas árvores caídas sobre casas e a torre de celular do município quebrada ao meio. Até a tarde desta quinta-feira os moradores do município continuavam sem sinal de telefonia móvel.

Os humaitenses já requisitaram auxílio da secretaria de infraestrutura da prefeitura – Reprodução

De acordo com o coordenador de informações da Defesa Civil no município, Elias Pereira, os danos foram materiais e não houve feridos. “A prefeitura já realizou uma vistoria técnica em todos os bairros e estamos realizando um levantamento para verificar a dimensão dos danos”, disse. Os humaitenses que tiveram suas moradias destelhadas pelo temporal já requisitaram auxílio da secretaria de infraestrutura da prefeitura.

Roger Lima

EM TEMPO



Leia mais:

Cheia 2017: Balanço final é apresentado pela Defesa Civil Municipal

Presos de Humaitá são transferidos para Manaus

Casal que comandava boca de fumo em Humaitá é preso