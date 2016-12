Temporal causa estragos e deixa 4 mortos em Manaus; veja vídeos

A forte chuva que caiu nesta terça-feira (27) em Manaus causou mortes, desabamentos de casas, deslizamentos de terra e inundações. Igarapés transbordaram e a forte correnteza levou até jacarés a algumas avenidas da cidade.

Alguns moradores de bairros próximos ao Igarapé do Quarenta registraram em vídeo o momento em que uma casa é levada pela água e colide contra uma ponte.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a meia noite desta terça, choveu em Manaus 102,02 mm. O horário de maior intensidade foi das 9h às 11h, só nesse período foram 72,8 mm de água. O acumulado do mês já ultrapassa os 420 mm, a média no mesmo período de anos anteriores fica entre 190 e 200mm.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) registrou, até o momento, 13 ocorrências. Entre elas, dois desabamentos de barrancos sobre casas que resultaram na morte de quatro crianças e um adulto. A Defesa Civil do Município registrou um número bem maior, 91 registros de ocorrências.

Na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste, o igarapé do Franco transbordou e inundou a pista, comércios e residências na área. A gerente de um dos estabelecimentos prejudicados, Cléo Bayma, soma prejuízos na casa de R$ 12 mil.

“Essa história se repete há anos. A Defesa Civil sempre diz que o igarapé transborda porque há muito lixo jogado pelos moradores. Mas sempre vai ser isso?”, lamentou Cléo.

Goreti Castelo, gerente de uma ótica, informou que os proprietários da franquia planejam mudar de local.

“Quando chegamos aqui, em outubro deste ano, pensávamos que tudo ia ser um mar de rosas. A clientela é boa, mas o que prejudica são as constantes alagações”, informou a gerente.

Apoio às vítimas

A Prefeitura de Manaus montou uma força tarefa para atender às famílias prejudicadas pela chuva. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) colocou à disposição dos familiares das cinco vítimas que morreram soterradas, o serviço do SOS Funeral.

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Claúdio Belém, órgão atuou em parceria com o CBM-AM.

“A prefeitura realiza o monitoramento dessas áreas de risco, como as encostas de barrancos e beiras de igarapés, para orientar a população que a qualquer sinal de forte chuva deixe sua residência”, ressaltou o secretário.

Ao longo de quatro anos, 988 famílias já foram retiradas dessas localidades e beneficiadas com apartamentos populares pelo Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis).

Também atuaram no atendimento das ocorrências o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).