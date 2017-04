Temporal adia falta de água em Manaus

A forte chuva que cai em Manaus desde às 0h desta madrugada adiou a manutenção preventiva anunciada desde segunda-feira (3) pala Mananus Ambiental, concessionária responsável pela distribuição de água na capital.

De acordo com a assessoria da empresa, a manutenção marcada para esta quara-feira foi suspensa porque a subestação 69KV, do Complexo da Ponta do Ismael, é elétrica, e as chuvas inviabilizam os trabalhos.

Mais de 70 localidades de Manaus ficariam sem água. São elas:

Sistema ETA I

São Raimundo, São Jorge, Vila da Prata, Gloria, Aparecida, Centro, Morro da Liberdade, Lagoa Verde, Petrópolis, Crespo, São Lazaro, Betania, Matinha, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, Adrianópolis, Aleixo, Coroado I e III, Colina do Aleixo, Carijó, Tiradentes, Vila da Gaia, Conjunto João Bosco II, Conjunto Acariquara, Ouro Verde e Petros.

Sistema ETA 2

Compensa, Ponta Negra, Santo Agostinho, Conjunto Yapuá, Conjunto Aruanã, Conjunto Debora, Conjunto Kissia, Campos Eliseos, Alvorada I, II e III, Promorar, Dom Pedro, Flamanal, Ajuricaba, Versalles, Belvedere, Vista Bela, Eduardo Gomes, Hileia, Redenção, Santa Barabara, Novo Esperança, Lírio do Vale, Planalto, Flores, Mundo Novo, Osias Monteiro, Omar Aziz, Manoa, Colônia Santo Antonio, José Bonifacio, Monte Sião, Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, Novo Israel, Cidade Nova , Nova Cidade, Terra Nova III, Terra Nova II, Renato Souza Pinto II, Francisca Mendes, Americo Medeiros, Conjunto Cidadão ( VII, VIII, IV, X ,XII), Santa Etelvina, Parque Santa Etelvina. Conjunto Canaranas e adjancência.

