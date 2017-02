Temporada de provas de Atletismo na Vila Olímpica inicia neste sábado

A temporada do atletismo do Amazonas vai iniciar definitivamente no próximo sábado, dia 18, com a sexta edição do Torneio Manaus de Atletismo. Os atletas que apenas seguiam treinando desde o fim do ano passado voltarão a sentir a adrenalina nas provas de velocidade, fundo, lançamento e saltos. A competição tem início a partir das 7h, na pista de Atletismo da Vila Olímpica, no Dom Pedro, e o evento recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

Organizado pela Federação Desportiva de Atletismo do Amazonas (Fedaeam), mais de 120 atletas iniciantes, como experientes que almejam vagas para as disputa nacionais, são esperados na competição. As categorias em disputa são sub-14 (12 e 13 anos), sub-16 (14 e 15 anos), sub-18 (16 e 17 anos) e adulto (acima de 20 anos), Ao todo, serão nove provas que vão fazer parte do torneio, sendo a de 1.500 metros rasos, 800m rasos,1000m rasos, 400m rasos, 75m rasos, 60m rasos, salto triplo, salto em distância e lançamento de dardo.

“É a abertura do calendário de provas na pista de atletismo. Vamos contar com iniciantes e atletas que estarão em busca de somar pontos para o ranking nacional e disputar as etapas do Campeonato Brasileiro. Será um evento de qualidade técnica e que vai surpreender”, disse a presidente da Fedaeam, Marleide Borges.

Com mais de 18 competições ao longo da temporada, esta primeira etapa é diferente. Isso porque, a competição promete reunir futuras promessas, a partir dos 12 anos de idade, que pela primeira vez terão contato com as modalidades.

“Estamos aproveitando o evento para descobrir novos atletas e convidamos as escolas para trazerem os alunos que estão se preparando para os Jogos Escolares do Amazonas (JEAs). Temos muitos alunos do Colégio da Polícia Militar que sempre estão aqui, mas que nunca competiram. Ou seja, o Torneio vai ser a estreia deles e esperamos que eles possam se sair bem”, explicou.

Inscrições

Os atletas interessados em participar do Torneio Manaus de Atletismo podem efetuar as inscrições na sede de Federação, localizada no complexo de atletismo da Vila Olímpica, em horário comercial. As inscrições são gratuitas e seguem até meia hora antes do início do evento.

Com informações da assessoria