Temporada de cruzeiros: mais de mil pessoas desembarcam em Manaus na próxima semana

Aproximadamente 1,3 mil pessoas vão desembarcar no porto de Manaus na próxima semana com a chegada dos navios M/S Insígnia e M/S Silver Spirit, nos dias 28 e 30 de novembro, respectivamente, durante a temporada de cruzeiros 2016/2017. Por ser a primeira vez que o Silver Spirit visita o Amazonas, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) entregará placa de boas-vindas ao comandante e à tripulação durante o receptivo.

Na segunda-feira, o M/S Insígnia chega às 8h no porto de Manaus. O navio irá trazer a bordo o total de 797 pessoas, cujo idioma predominante é o inglês. A previsão é de que ele permaneça atracado no local até às 17h do dia seguinte.

Na quarta-feira (30), é a vez do navio M/S Silver Spirit atracar no porto da cidade, às 13h. A embarcação internacional trará a bordo 592 pessoas. A partida está prevista para sexta-feira, às 18h.

Temporada de cruzeiros

A temporada teve início no último dia 11 de novembro e vai até o dia 4 de junho de 2017. Está prevista a visita de 20 embarcações a Manaus nesta temporada, sendo seis ainda este ano.

Durante todo o período, a Manauscult, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), realiza a ação de receptivo dos turistas com distribuição de material informativo sobre a cidade e brindes de boas-vindas.

