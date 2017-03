Temporada de Cruzeiros injeta R$ 37 milhões na economia local

Bares, restaurantes, táxis e guias de turismo. Essas são apenas algumas das atividades que estão sendo impactadas, positivamente, pela movimentação financeira da Temporada de Cruzeiros 2016/2017, que já injetou, segundo dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), mais de R$ 37,8 milhões na economia local. A cinco meses do encerramento da temporada, o montante já superou o do ano passado, quando foram contabilizados, aproximadamente, R$ 35 milhões.

Outro dado positivo dessa temporada é em relação ao fluxo de turistas. De acordo com os dados da Gerência de Registro e Fiscalização (GRF) do órgão estadual de turismo, já passaram pelo Estado 20.972 turistas, número que também já é maior em relação à temporada passada, quando o Estado recebeu 17.588 visitantes.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, ressaltou as ações da prefeitura de Manaus que impactaram na avaliação positiva por parte dos turistas. “Investimos e trabalhamos na requalificação do Centro Histórico da Cidade, com ações de infraestrutura, como a revitalização da avenida Eduardo Ribeiro e ações de ressignificação como o Passo a Paço, que reúne cultura e leva a população a ocupar um dos espaços históricos mais importantes para a cidade”, afirmou.

Bernardo lembrou ainda da reforma do patrimônio histórico de Manaus iniciado com as duas casas mais antigas da capital amazonense, construídas no período colonial e que terão a cessão de uso licitada pela prefeitura, e das ações de capacitação dos profissionais que atuam no segmento de turismo por meio de workshops.

“Temos outros projetos de preservação de prédios históricos, que em breve serão anunciados, ajudando a atrair mais visitantes que queiram conhecer um pouco da nossa história. A uniformização das informações e padronização dos serviços prestados pelos atores do cenário turístico, por meio do debate de assuntos relevantes nos workshops, organizados no Café Teatro, são outros fatores que contribuem para uma melhora da prestação de serviços em Manaus”, afirmou.

Crystal Cruises

O navio de bandeira das Bahamas, M/S Crystal Cruises atracou na manhã desta segunda (27), no porto de Manaus. A embarcação que iniciou viagem no Rio de Janeiro trouxe a bordo, aproximadamente, mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, a maioria da Inglaterra. Os turistas permanecerão na cidade até amanhã, quando seguirão viagem pelo Rio Amazonas.

