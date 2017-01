Tempestades matam cinco pessoas no Sul dos Estados Unidos

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (2) em consequência de tempestades e furacões que estão ocorrendo em estados do Sul dos Estados Unidos. Fortes chuvas e inundações devem prosseguir hoje (3) nos estados do Alabama, Texas, Mississipi, da Louisiana e ventos de grandes proporções devem se deslocar também para o estado da Geórgia, segundo os serviços de meteorologia norte-americanos.

Segundo a emissora de TV WTVY, do Alabama, entre as pessoas que morreram, quatro foram vítimas de queda de duas árvores sobre trailler, na cidade de Rehobeth, no estado do Alabama. A quinta vítima foi um homem de 70 anos que morreu por ter sido levado pelas enchentes na Flórida.

Na cidade de Marksville, em Lousiana, as chuvas e os ventos provocaram inundação em um grande supermercado local obrigando os clientes a buscarem refúgio nos arredores do prédio. Os estandes montados na frente do supermercado foram varridos pelos ventos.

Milhares de casas ficaram sem energia elétrica nos estados de Lousiana e Mississippi.

José Romildo

Agência Brasil