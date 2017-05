Tempestades deixam 14 mortos nos Estados Unidos

As tempestades e tornados atingiram no sábado (29), os estados do Meio-Oeste e do Sul dos Estados Unidos, como Arkansas, Indiana, Mississippi, Missouri, Tennessee e o Texas. Segundo as autoridades locais ao menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Entre elas, uma menina de dois anos que morreu ao ser atingida por um raio em Nashville, no Tennessee.

No domingo (30), voluntários, em diversos estados trabalharam para tentar reparar os estragos deixados. No Missouri, moradores encheram sacos com areia para conter a água que ficou represada após as chuvas. Vários bairros das cidades atingidas ficaram completamente alagados.

A cidade de Canton, no Leste do Texas, a 95 quilômetros de Dallas, foi uma das mais atingidas. O serviço de Meteorologia confirmou que ao menos quatro tornados passaram pela região na noite de sábado. As rajadas de vento destruíram casas e automóveis.

A previsão para hoje (1º) é mais tempestades com fortes ventos e granizo na Costa Atlântica e no Nordeste do país.

Leandra Felipe

Agência Brasil