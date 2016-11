Temer reúne-se com Maia e Moreira Franco no Palácio do Jaburu

O presidente Michel Temer está reunido na tarde deste sábado (26) com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PMDB-RJ), e o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco, no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República.

A assessoria do Palácio do Planalto não informou o assunto da reunião, que ocorre um dia após o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, entregar a carta de demissão ao presidente Temer. Geddel deixou o cargo após o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero ter dito que sofreu pressão por parte de Geddel para liberar a construção de um edifício de alto padrão em Salvador, embargado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por estar localizado em área tombada.

Temer passou a manhã em São Paulo e chegou a Brasília no início da tarde deste sábado. Amanhã (27), o presidente participa da cerimônia de abertura do Congresso da Diáspora Libanesa da América Latina, na capital paulista.

Ivan Richard

Agência Brasil