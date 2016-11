Temer reúne ministros para cobrar resultados e buscar marcas de governo

Em busca de uma marca administrativa para seu governo, o presidente Michel Temer irá promover na segunda-feira (7) reunião ministerial para cobrar resultados de programas federais e para estabelecer prioridades para o ano que vem.

O encontro será a segunda reunião ministerial desde que o peemedebista assumiu definitivamente o Palácio do Planalto, em agosto, e terá como objetivo afinar o discurso para o que o governo federal considera a principal batalha que será enfrentada no ano que vem: a da aprovação da reforma previdenciária.

O presidente pretende enviar a proposta ainda neste ano, após a eventual aprovação da proposta do teto de gastos públicos no Senado Federal.

O entorno do peemedebista já reconhece, contudo, que há possibilidade de derrota e que dificilmente o texto será mantido na íntegra pelo Congresso Nacional.

Nas palavras de um assessor presidencial, o “desgaste será grande”, mas o essencial é aprovar uma reforma previdenciária “que seja possível”.

Na reunião ministerial, o peemedebista pedirá aos ministros empenho junto às bancadas federais para a apreciação da reforma previdenciária e ressaltará a necessidade das pastas criarem políticas públicas para geração de emprego.

A intenção do peemedebista é transformar o tema em sua principal marca de governo. Ele, inclusive, adotou slogans sobre o assunto para reforçar a ideia: “O primeiro direito social é o emprego” e “Não fale em crise, trabalhe”.

O presidente também pedirá à equipe ministerial que adeque os gastos das pastas ao teto de gastos estabelecido pelo governo federal e defenderá novamente um enxugamento da máquina pública.

Com esse objetivo, o peemedebista pretende, inclusive, fazer uma nova reforma ministerial no início do ano que vem, que inclua a redução de pastas.

O Palácio do Planalto estuda, entre outras alternativas, fundir Esportes com Turismo e Planejamento com Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Por Folhapress