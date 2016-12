Temer opta por evento fechado para evitar protesto em Fortaleza

Após quase sete meses à frente do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer fez nesta sexta-feira (9) sua primeira visita ao Nordeste, considerado reduto eleitoral do PT, e optou por eventos fechados ou em pequenas cidades para evitar protestos contra seu governo.

Em Fortaleza, única capital de seu roteiro, Temer participou de um encontro para marcar a renegociação de dívidas rurais com o Banco do Nordeste, realizado em auditório fechado com capacidade de, no máximo, 400 pessoas.

Antes de chegar à capital cearense, o peemedebista havia visitado as cidades de Surubim e Floresta, ambas em Pernambuco, onde anunciou investimentos para obras no agreste e foi alvo de críticas de políticos e moradores da região que foram impedidos de acompanhar o evento de perto.

O deslocamento do presidente até o centro de treinamento do Banco do Nordeste, em Fortaleza, foi feito de helicóptero, de modo que ele ficasse o menos exposto possível ao público.

Segundo a Folha apurou, auxiliares temiam manifestações contra Temer na porta do evento no Ceará organizadas pelo grupo dos ex-governadores do Estado, Ciro e Cid Gomes, ambos do PDT e adversários do peemedebista.

O Planalto preferiu então traçar uma logística mais reservada para o transporte do presidente sua comitiva, composta pelos ministros Hélder Barbalho (Integração Nacional), Bruno Araújo (Cidades) e Marcos Beltrão (Turismo), além dos senadores Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Não havia, porém, nenhuma manifestação contrária a Temer em Fortaleza, nem nas cidades pernambucanas.

Apesar dos cuidados, a avaliação de assessores próximos ao presidente é que ele precisa “desencastelar” e entrar em contato mais direto com a sociedade caso queira reverter seus baixos índices de popularidade.

De perfil mais comedido, Temer prefere eventos administrativos e precisou ser convencido por aliados a viajar para o Norte e Nordeste.

O presidente assinou duas ordens de serviço para obras na região do agreste e vistoriou a estação de bombeamento e o reservatório de Salgueiro, em Floresta (PE), no eixo leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Marina Dias

FolhaPress