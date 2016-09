Temer nomeia Grace Mendonça para a Advocacia-Geral da União

O presidente Michel Temer demitiu o chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Fábio Medina Osório, e nomeou, para seu lugar, Grace Mendonça, que desde 2003 ocupava o cargo de secretária-geral de contencioso, órgão da AGU.

Ela tem trânsito no STF porque é ela quem substitui o advogado-geral nas sustentações orais na Corte quando necessário. Será a primeira mulher a ocupar um cargo no primeiro escalão do governo Temer.

À reportagem, Osório confirmou a demissão. Ele disse ter sido informado por telefone e que a escolha foi “política” do governo.

“Fui comunicado pelo telefone. Temer agradeceu pelos serviços prestados e disse que, em função da conversa com Padilha, ficou inviável [minha permanência]”, disse Osório à reportagem. “Não existe justificativa, há uma escolha política”, completou.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, teve um forte embate nesta quinta-feira (8) com o agora ex-AGU. Padilha reclamava da atuação de Osório, principalmente em relação ao pedido de acesso a inquéritos da Lava Jato que o advogado fez ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O ministro da Casa Civil queria que Osório se demitisse, mas o advogado se recusou, afirmando que só sairia a pedido de Temer.

A saída de Osório já era cogitada antes mesmo da confirmação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a efetivação de Temer na Presidência.

A nomeação de uma mulher para o posto visa minimizar as críticas feitas a Temer desde que ele assumiu o comando interino do país em maio. Na época, ele apresentou seu novo ministério composto apenas por homens.

Desde então, ele tentava driblas as críticas dizendo que havia mulheres em cargos importantes como na presidência do BNDES. Durante a sua viagem à China, Temer chegou a minimizar a questão da representatividade de gênero.

Por Folhapress