Temer elogia economia e pede ‘serenidade’ e ‘maturidade’

Michel Temer diz que momento pede serenidade e maturidade – José Cruz/Agência Brasil

No mesmo dia em que teve um ex-auxiliar preso, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo nas redes sociais elogiando os indicadores econômicos recentes e dizendo que o momento atual do país pede “serenidade” e “maturidade”.”Serenidade combina com maturidade. É tudo que o momento pede. É tudo o que país precisa. Mãos à obra Brasil”, disse ao fim de uma mensagem de 3 minutos.

O vídeo foi publicado duas horas depois da chegada do ex-ministro de Temer Geddel Vieira Lima em Brasília. Ele foi transferido para a capital federal, onde ficará detido na penitenciária da Papuda, após ter sido preso na Bahia na manhã desta sexta-feira (8). A nova prisão de Geddel – que já foi detido em julho deste ano- ocorreu após a descoberta de um “bunker” em um apartamento em Salvador, onde estavam escondidas malas de dinheiro totalizando R$ 51 milhões. A Polícia Federal encontrou as digitais do ex-ministro no imóvel onde os valores foram encontrados e também nas cédulas apreendidas.

Geddel ex- ministro de Temer foi preso com 51 milhões em apartamento em Salvador – Divulgação

Na mensagem divulgada nesta sexta, Temer evitou falar diretamente sobre crise e sobre as acusações que pesam contra si e seus auxiliares. O presidente disse apenas que são momentos adversos. “Governar é, mesmo diante de momentos adversos, não se omitir, enfrentar a realidade. É não pensar em si, mas no futuro das pessoas, do país. É oferecer condições para que todos possam ser responsáveis e provedores do seu bem-estar, do seu futuro”, disse.

Ao exaltar indicadores como a inflação -de 2,46% ao ano-, e a queda da taxa de juros, para 8,25%, o presidente se diz motivado por “sentir na sociedade o desejo de corrigir os erros das administrações anteriores”, afirmou.

“Todos esses fatores positivos são resultados do nosso firme compromisso com as reformas que estão em curso, com o resgate da nossa economia e, principalmente, com a criação de novas frentes de trabalho. O que o brasileiro quer é trabalhar. É ter oportunidades, é ter sua dignidade preservada.”

O tom adotado no vídeo desta sexta é mais sereno do que a última mensagem divulgada por Temer, no fim de agosto, antes de embarcar para a China. Na ocasião, ele fez uma menção indireta ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, dizendo que tem gente que “quer para o Brasil”.

A fala do peemedebista foi interpretada como uma vacina mediante a possibilidade de o Ministério Público enviar uma nova denúncia contra ele ao STF (Supremo Tribunal Federal). Um novo pedido de Janot para converter Temer em réu é esperado para até o início da próxima semana.

O presidente deu início ao vídeo dizendo ser “gratificante” ter recebido mensagens de apoio e confiança dos presidentes russo e chinês sobre a retomada da economia brasileira. “No Brasil, a semana foi repleta de boas novas, notícias que confirmam a nossa caminhada na recuperação da economia”, disse.

Talita fernandes e Bruno Bochossian

Folhapress

