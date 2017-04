Temer e Trump podem ter encontro ainda este ano, diz embaixador

O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, disse hoje (17) que acredita que os presidentes do Brasil, Michel Temer, e dos Estados Unidos, Donald Trump, podem se encontrar ainda este ano.

“Nós estamos discutindo isso”, disse o embaixador, e completou: “Não estamos com pressa, quem vem primeiro, quem vai depois. Haverá uma reunião neste ano, as relações estão muito boas. As conversas entre o presidente Temer e o presidente Trump foram muito positivas”.

A afirmação foi feita durante seminário sobre multilateralismo durante a era Trump na Elliott School of International Affairs, um dos principais centros de estudo de relações internacionais nos Estados Unidos.

Transpacífico

Durante o evento, o embaixador também afirmou que o anúncio, em janeiro deste ano, da saída dos Estados Unidos da Parceria Transpacífico, acordo de comércio entre os EUA e países asiáticos e latino-americanos como Chile, México e Peru, será uma boa oportunidade para o Brasil intensificar a relação com essas nações. Segundo ele, esses países tinham expectativas com relação à aproximação com os Estados Unidos, e a intensificação de relações com o Brasil pode ser uma alternativa. Isso já estaria acontecendo por meio da aproximação entre o Mercosul e Aliança do Pacífico, outro grupo regional que une Chile, Colômbia, México e Peru.

Sérgio Amaral disse que o distanciamento dos Estados Unidos de acordos regionais tradicionais como o Nafta, com Canadá e México, também pode trazer resultados positivos para o Brasil, já que o país poderia concluir um acordo bilateral com o México, que está em negociação desde 2002.

Paola De Orte

Agência Brasil