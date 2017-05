Temer deve fazer novo pronunciamento neste sábado

O presidente Michel Temer deve fazer um novo pronunciamento à nação neste sábado (20). As informações são da colunista Andréa Sadi.

De acordo com a jornalista, o presidente irá apresentar uma nova defesa sobre os fatos apresentados na delação do dono da JBS. O presidente tem se dedicado a organizar uma estratégia jurídica com seus advogados para enfrentar a delação da JBS, cujo áudio foi entregue pelo empresário à Procuradoria Geral da República dentro de um acordo de delação premiada.

O pronunciamento está previsto para ocorrer no Planalto, à tarde.

Os jornais “Folha de S.Paulo” e “O Estado de S. Paulo” deste sábado trazem reportagens ouvindo peritos sobre o áudio da conversa do delator com o presidente. Os peritos detectaram o que classificam de interrupções ou edições. Um deles diz que não é possivel afirmar o que as provocou, se defeito no gravador ou outro motivo.

Os peritos ressalvam que a parte fundamental da gravação, quando Joesley diz que zerou suas pendências com Eduardo Cunha e ficou de bem com o ex-deputado preso em Curitiba, está íntegra.

A reportagem da “Folha” diz que o áudio entregue por Joesley tem cortes, segundo um perito contratado pelo jornal. O jornal afirma que “uma perícia contratada pela ‘Folha’ concluiu que a gravação sofreu mais de 50 edições”. O laudo foi feito por Ricardo Caires dos Santos, perito judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Para a “Folha”, ele diz que o áudio teria “indícios claros de manipulação, mas “não dá para falar com que propósito”.

Em entrevista à “Folha”, outro perito, Ricardo Molina, declarou que a gravação é de baixa qualidade técnica e diz que há mais de 40 interrupções.

EM TEMPO