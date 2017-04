Temer deve antecipar nomeação de Tarcísio Vieira para o TSE

O presidente Michel Temer reuniu-se na quinta-feira (13) com o advogado Tarcísio Vieira, no Palácio do Planalto, e deve antecipar sua nomeação para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Primeiro da lista tríplice para substituir a ministra Luciana Lóssio, cujo mandato se encerra em 5 de maio, o advogado participará do julgamento de cassação da chapa presidencial de 2014, que poderá afastar o presidente.

A ideia do peemedebista é nomear o novo ministro na penúltima ou última semanas de abril. Ela já era prevista e não altera a análise do processo, que deve ser retomada apenas na primeira semana de maio. Como a fase de voto do processo deve ser feita apenas a partir do mês que vem, não haverá tempo hábil para que Lóssio participe da votação.

Segundo um auxiliar presidencial, a antecipação tem como objetivo evitar especulações de que o presidente poderia escolher o segundo ou terceiro nomes da lista “ao sabor do ventos do julgamento”.

A mesma estratégia foi adotada pelo presidente na nomeação no final do mês passado do jurista Admar Gonzaga, que vai substituir o ministro Henrique Neves a partir da próxima segunda-feira (17). Para auxiliares e assessores presidenciais, Lóssio dava sinais de que poderia votar favoravelmente pela cassação do mandato do presidente, diferentemente de Vieira, cuja postura é avaliada como mais equilibrada.

Caso Neves e Lóssio participassem do julgamento, a expectativa do Palácio do Planalto era de uma “votação apertada”. Sem eles, a previsão é de uma situação “mais confortável”.

Vieira já é ministro substituto da Corte Eleitoral desde 25 de fevereiro de 2014 e é o mais antigo da classe de advogados no TSE. Tradicionalmente, a sucessão segue a linha de antiguidade: o ministro que está há mais tempo como substituto assume a cadeira que vaga para titular.

O presidente costuma seguir essa tradição. Os outros dois ministros da lista tríplice para a vaga são os advogados Sérgio Banhos e Carlos Bastide Horbach.

Gustavo Uribe

FolhaPress