Temer convoca Forcas Armadas para tratar de crise política

Após o presidente Michel Temer se reuniu na tarde desta sexta-feira (19) com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e os comandantes das Forças Armadas para discutir “a conjuntura atual, o Exército Brasileiro divulgou nota sobre o assunto em uma rede social.

De acordo com a Agência Brasil, e encontro durou cerca de uma hora e meia. Na reunião foram discutidos ação do do Exército, Marinha e Aeronáutica no contexto constitucional, diante da crise política que assola o País. Gravações feitas por donos da JBS supostamente apontam envolvimento do presidente da República, Michel Temer com a tentativa de silenciar o ex-deputado Eduardo Cunha, preso pela Polícia Federal.

Em nota divulgada pelo Centro de Comunicação Social do Exército, o general Villas Bôas, Comandante do Exércio, disse que “a atuação da Força Terrestre tem por base os pilares da estabilidade, legalidade e legitimidade”.

Confira a nota completa:

Nota de Esclarecimento

O Centro de Comunicação Social do Exército informa que na tarde de hoje (19 de maio), convocados pelo Sr. Ministro da Defesa, os três Comandantes de Força compareceram a uma audiência com o Sr. Presidente da República, em que foi discutida a conjuntura atual. No encontro, foi destacada a estrita observância das Forças Armadas aos ditames constitucionais. O General Villas Boas, Comandante do Exército, reafirma que a atuação da Força Terrestre tem por base os pilares da estabilidade, legalidade e legitimidade, e ressalta a coesão e unidade de pensamento entre as Forças Armadas.

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO

EM TEMPO