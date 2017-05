Temer convoca Exército para ocupar as ruas de Brasília e conter protestos

Após a confusão que se instalou na Esplanada dos Ministério em Brasília, onde um homem foi baleado e ministérios foram incendiados e depredados, tropas do Exército foram acionadas para conter a manifestação e proteger o patrimônio público. A intervenção foi solicitada pelo presidente Michel Temer (PMDB).

Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que fez um pronunciamento oficial do Palácio do Planalto, o presidente decretou a ação para garantir a lei e a ordem na capital federal. Já há tropas nas imediações do Palácio do Itamaraty e outras se deslocando para os demais prédios de ministérios.

“Atendendo uma solicitação do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer, que viu uma manifestação que era prevista como pacifica mas degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito e na destruição do patrimônio publico, determinou a ação. O senhor presidente também fez questão de ressaltar que a baderna e o descontrole são inaceitáveis”, explicou Jungmann.

Márcio Azevedo

EM TEMPO