Temer concede medalha de mérito desportivo ao Atlético Nacional

O presidente Michel Temer concedeu a Cruz e a Medalha do Mérito Desportivo ao Atlético Nacional (COL), que disputaria a final da Copa Sul-Americana com a Chapecoense. Após o acidente, o clube colombiano homenageou a Chapecoense em diversas ocasiões.

A oficialização da homenagem foi feita no Diário Oficial da União da última segunda-feira (5). Temer já havia enviado uma mensagem de agradecimento a Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia.

“Reafirmo a mensagem de agradecimento que transmiti a Vossa Excelência em nosso contato telefônico horas após o terrível acidente […] Os brasileiros nos temos emocionado com as múltiplas manifestações de solidariedade dos torcedores e jogadores do Atlético Nacional, da gente de Medellín, dos colombianos de todo o país”, escreveu Temer.

O presidente esteve presente no velório coletivo dos atletas, membros da comissão técnica da Chapecoense e jornalistas realizado no último sábado na Arena Condá.

Folhapress