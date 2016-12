Temer anuncia pacote de medidas econômicas

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Para aliviar a situação financeira das empresas, o governo lançou um programa de regularização tributária, para estimular empresas e pessoas físicas a liquidarem suas dívidas com o Fisco. Haverá desconto de 20% para pagamento à vista. Empresas com prejuízos acumulados em anos anteriores poderão descontar parte desse valor dos débitos fiscais. A medida vale para passivos tributários de empresas e consumidores vencidos até o dia 30 de novembro de 2016. Governo prevê arrecadar R$ 10 bilhões.

DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS PELA FORMA DE PAGAMENTO

Regulamentação do desconto que lojistas oferecem à compra com dinheiro, boleto ou cartão de débito ou crédito

REPLICAÇÃO DO E-SOCIAL PARA EMPRESAS

Emissão de várias guias e tributos será unificada e poderá ser feita pela internet nos moldes do E-Social, programa usado para recolher contribuição previdenciária de trabalhadores domésticos. Previsto para entrar em vigor em 2018.

BNDES

Facilitar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas, com ampliação do limite de enquadramento dessas empresas, e permitir a renegociação de dívidas.

FGTS

Redução gradual da multa adicional de 10% (1 ponto percentual ao ano) e distribuição de 50% do resultado do FGTS para os trabalhadores, o que deve dobrar a correção, que ficará próxima do resultado da poupança.

REGULAMENTAÇÃO DA LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA

Regulamentação da Letra Imobiliária Garantida, o que vai a consulta pública em janeiro do ano que vem. Esse é um instrumento de captação de recursos para o setor imobiliário, e prevê a oferta de garantias em operações de crédito imobiliário.

CRIAÇÃO DA DUPLICATA ELETRÔNICA

Será criada, por medida provisória, uma central de registro de duplicatas, com acesso a todas as partes, para aumentar a segurança das operações de descontos de recebíveis.

