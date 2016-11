Temendo risco de morte, foragido da justiça de Amapá se entrega em delegacia de Manaus

Com medo de sofrer represálias e temendo pela própria vida, Milckse Nei dos Santos, foragido do sistema penitenciário do Amapá, se apresentou de forma espontânea, na manhã desta segunda-feira (14) em uma delegacia na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o homem estava sendo ameaçado por líderes de facções criminosas.

De acordo com a autoridade policial do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Christiano Castilho, o homem falou, em depoimento, estar sendo ameaçado por traficantes naquela região da cidade.

“O foragido da justiça foi submetido a exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte, e após os procedimentos policiais deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça”, explicou Castilho.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deve solicitar, nos próximos dias, a transferência do preso para uma unidade prisional no Amapá, região na qual o infrator foi autuado pela infração penal.

A Polícia Civil do Amazonas não divulgou por quais circunstâncias o homem estava sendo considerado foragido da Justiça e, também, não informou a identidade dos traficantes que ameaçavam Milckse.

Portal EM TEMPO