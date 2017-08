Tem contas de energia atrasadas? Aproveite o feirão para quitar a dívida

Evite transtornos como o corte no fornecimento de energia, negativação e demais ações de cobrança. – Marcio Melo

A Eletrobras Distribuição Amazonas está oferecendo uma grande oportunidade para clientes que querem quitar seus débitos junto a Distribuidora, é o “Feirão de Negociação”, que inicia nesta segunda-feira (21), com direito a descontos e condições especiais de parcelamento. Podem participar do feirão clientes de todo o Estado, residenciais, comerciais, industriais e rurais até o dia 20 de setembro de 2017.

As negociações podem ser feitas por meio da central de atendimento 0800 701 3001, que oferece as mesmas condições do atendimento presencial, ou em qualquer um dos seis pontos de atendimentos da Eletrobras Distribuição Amazonas na capital ou nas demais agências no interior estado.

Durante o feirão, o Posto de Atendimento 10 de Julho, no Centro, estará aberto também aos sábados, das 8h às 16h. Aderindo a essa oportunidade, o cliente evita transtornos como o corte no fornecimento de energia, negativação e demais ações de cobrança.

Para a diretora Comercial da Eletrobras Distribuição Amazonas, Andressa Oliveira, as condições de negociação do Feirão são realmente imperdíveis. “Antecipamos a tradicional campanha de final de ano e estamos oferecendo para mais de 120 mil clientes a oportunidade de regularizar débitos com condições vantajosas”, ressaltou.

Mais informações podem ser obtidas no site: www.eletrobrasamazonas.com/feirao.

Com informações da assessoria