Telefonia móvel ainda é atrasada na Amazônia

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esclareceu que o Serviço Móvel Pessoal (SMP) é um mecanismo prestado em regime privado, baseado nos princípios constitucionais da atividade econômica, no qual o atendimento pressupõe interesse comercial, dependendo apenas do plano de negócios e estratégia de atuação comercial das prestadoras.

Entretanto, desde 2010, a estatal tem estabelecido obrigações de cobertura nos municípios brasileiros, inclusive no Amazonas, em seus editais de licitação para promover a ampliação desse serviço no país, em especial, com a adoção das tecnologias 3G e 4G.

O gerente de operações da empresa Oi, José Cláudio Moreira, acredita que a Região Norte tem um desafio logístico a ser vencido, razão pela qual, ao longo dos últimos cinco anos a companhia fez novas abordagens e investimentos para melhorar essa percepção de uso.

Moreira explica que parte da estrutura, resultante dessa transformação para atender a Região Norte, está nas saídas de satélites e abordagens terrestres. Esta última apresenta maior dificuldade para ser utilizada porque necessita de licenciamento ambiental e passar pela selva, gerando esforço e trabalho dobrados por conta das inúmeras barreiras logísticas. “Existe uma elevação do nível de serviço, mas ainda há uma carência histórica que precisa ser tratada e evoluir”, argumenta.

Mais propostas

Entre os projetos destaques para Região Norte, está o de Belém (PA), onde está sendo reconstruída a rede de acesso cabeada metálica. O gerente de operações da Oi afirma acreditar que é fundamental que a companhia tenha uma rede de acesso com estabilidade melhor.

Por este motivo, ocorria um plano de manutenção preventiva na região, mas notou-se que somente a manutenção não bastava e logo passou-se a construir toda área de redes importantes de Belém para ficar mais robusta e estável.

Por fim, ele destacou que a região não precisa apenas de investimentos em transmissão, mas também em rede de acesso, além de reciclagem do conhecimento de agentes em campo, dando o que tem de melhor de ferramenta e de capacitação. “Mas não é um trabalho que terá efeitos rápidos, e sim evolutivos dia após dia”, conclui.

Atendimento

A Anatel informou, ainda, que nesses municípios em que as prestadoras possuem obrigação de atendimento, inclusive os do Amazonas, a área de cobertura para a telefonia móvel, prevista entre as obrigações existentes até o momento, engloba somente os distritos sedes dos municípios. Além disso, conforme editais de licitação, um município é considerado atendido quando a área de cobertura do SMP ou telefonia móvel ter, ao menos, 80% da área urbana do distrito sede.

Cabeamento fluvial

As operadoras também devem aproveitar a operação da Marinha do Brasil, que está distribuindo cabos de fibra ótica nos leitos do rio Amazonas.

