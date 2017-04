Tecnologia deve agilizar causas dos consumidores

A Secretaria-Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) vai realizar amanhã (6) reuniões em Manaus e no interior do Estado para discutir a implantação da plataforma que possibilita solução de conflitos de forma rápida e sem burocracia.

A reunião vai discutir a implantação da ferramenta nos 61 municípios do interior por meio de uma parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A primeira audiência está marcada para as 9h, na sala de reuniões do Procon/AM, e irá contar com a participação da coordenadora-geral de Articulação e Relações Institucionais da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJ), Patrícia Galdino de Farias Barros, e da coordenadora-geral do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), Daniele Correa Cardoso, da secretária-executiva de Estado do Procon/AM, Rosely Fernandes, e do vice-reitor da UEA, Mauro Bessa.

De acordo com a titular do Procon, Rosely Fernandes, a instituição pretende que a plataforma seja implementada no interior do Amazonas para não deixar os consumidores dos municípios desassistidos em relação aos seus direitos. “A plataforma vai ser essencial, principalmente nos locais onde não há Procon municipal”, afirmou Rosely.

Ainda na quinta-feira, às 15h, a conversa será com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) para explicar como será o funcionamento da plataforma e sensibilizar os fornecedores para a adesão ao sistema consumidor.gov.br.

De acordo com a Secretaria-Executiva do Procon, a Senacon integra o Ministério da Justiça e atua no planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de Consumo. Ou seja, é a secretaria que responde pela gestão e monitoramento, juntamente com Procons, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos Estaduais e Federais e sociedade, da plataforma consumidor.gov.br.

Rosely explicou que a plataforma é uma ferramenta que possibilita a resolução de conflitos de consumo de forma rápida e desburocratizada: atualmente, 80% das reclamações registradas no consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas que respondem às demandas dos consumidores em um prazo médio de sete dias. “É um serviço público virtual que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para soluções de conflitos de consumo pela internet”, esclareceu a titular do Procon-AM.

