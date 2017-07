Tecnologia 4G já cobre 68% da população do Amazonas

Ilustração mostra municípios do AM onde 4G está ativo, segundo operadoras – Leon

A oferta de internet móvel 4G, no Amazonas, foi expandida até o último mês de junho. Assim, a tecnologia já alcança a marca de 14 municípios onde está concentrada 68% da população do Estado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

Pelas regras do edital do 4G, definido pelo governo federal, somente os municípios com mais de 30 mil habitantes têm a obrigação de receber cobertura com a tecnologia 4G. Segundo a Telebrasil, as cidades que contam com sinal 4G no Amazonas, além de Manaus, são: Careiro, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Tefé e Urucurituba.

Além de Manaus, apenas Parintins é atendida pelas quatro maiores operadoras telefônicas. Logo após vem Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo com duas operadoras cada. Os municípios restantes onde há 4G, são atendidos por apenas uma operadora.

Investimentos

A Oi informa que investiu mais de R$ 6,5 milhões no Amazonas no primeiro trimestre de 2017. A empresa oferece cobertura 4G em Manaus e em Parintins. Por sua vez, a operadora Tim afirma que dentro do plano de expansão da rede 4G em todo o Brasil, a companhia realiza investimentos para ampliar a tecnologia de quarta geração no Amazonas. Outra operadora, a Vivo informa que, no Amazonas, ampliou a sua cobertura 4G, no último mês de junho, em Presidente Figueiredo e São Sebastião do Uatumã, que agora se somam a outras quatro cidades cobertas pelo 4G da Vivo. São elas: Iranduba, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

Consumidor precisa observar a cobertura de cada operadora no interior – Divulgação

Com esse avanço, a companhia mantém a liderança no mercado de internet móvel de quarta geração no Estado, com participação de 67,95%, enquanto que, no Brasil, esse índice é de 35,06%. Em todo o país, no último mês de junho, a ativação do serviço 4G ocorreu em 295 municípios.

Em 2016, a empresa investiu R$ 46,9 milhões no Amazonas, com foco na expansão de rede. A Telefônica Brasil estima investir R$ 24 bilhões entre 2017 e 2019, principalmente em expansão da fibra óptica e da cobertura 4G e 4G+.

A operadora Claro, por sua vez, anunciou que já está presente em 12 municípios amazonenses com a tecnologia 4G. Só nos primeiros seis meses deste ano, a operadora ampliou sua rede 4G para 10 novas cidades. Entre os investimentos da companhia, está a ampliação de capacidade que foi realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Somando as 12 cidades atendidas pela rede 4G mais os 40 municípios do Estado que são cobertos com a tecnologia 3GMax, a Claro atende a mais de 83% das cidades amazonenses. As cidades atendidas pela rede 4GMax da Claro no Amazonas são: Careiro, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maués, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Urucurituba.

Serviço precário

O serviço de voz e internet móvel no interior do Amazonas continua em situação precária de acordo com a população. O autônomo e comerciante Sammy Castro conta que o 4G chegou há pouco mais de dois anos na cidade de Tefé (a 575 quilômetros de Manaus), mas só existe “no papel”. Porque na prática, não atende às necessidades mínimas de navegação.

“Tem alguns locais próximos às torres que funciona a internet móvel, mas não é 4G, e sim a 3G, e não funciona rapidamente como em Manaus, que dá para ver vídeos, acessar páginas. É devagar, é precário”, reclama.

Sammy conta que precisa de uma internet de qualidade para acessar tarefas do seu trabalho com comércio, como movimentar contas e pagar boletos, por exemplo.

Joandres Xavier

EM TEMPO

