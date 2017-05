Técnicos em enfermagem cobram salários atrasados durante manifestação em Manaus

Aproximadamente 60 técnicos em enfermagem reuniram-se em frente ao Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul, por volta de 7h da manha desta quarta-feira (10), para protestar contra os atrasos salariais.

Carregando faixas com dizeres como “Somos técnicos, exigimos respeito”, “Saúde não pode ser vítima da corrupção” e “A saúde pede socorro” os trabalhadores, que prestam serviços para a unidade de saúde, alegaram estar pelo menos três meses sem receber salários.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para auxiliar o tráfego de veículos na via. A manifestação durou pouco mais de 1h.

A reportagem de EM TEMPO aguarda uma resposta da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) sobre o caso.

Laize Minelli

EM TEMPO