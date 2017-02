Técnicos e dirigentes criticam a falta de investimento na base do futebol amazonense

Revelado pelo Fluminense e campeão infantil, juvenil (como treinador de zagueiro) e juniores (como técnico) pelo Nacional em 2010 e atual campeão amazonense no infantil pelo Sul América, o ex-zagueiro Paulão reclama da falta de apoio à base. De acordo com ele, as dificuldades nos campeonatos de categoria inferior à profissional são várias, a começar pela falta de estrutura física e apoio dos organizadores.

“Na minha concepção, está tudo errado, a própria federação não apoia a categoria de base, ela finge que faz para dizer que tem. Tem jogos que nem bola tem. A federação deveria elaborar um projeto para a base, dando condições físicas, premiando as equipes e cobrando delas uma melhor estrutura. Ela não busca patrocínio, não busca parceria com outros Estados, não busca essa interação, pedindo uma vaga para a disputa de uma Taça BH, uma Taça Farroupilha”, exemplifica Paulão.

Outro problema citado pelo ex-zagueiro é a falta de calendário para a base. Segundo ele, o campeonato dura, no máximo, três meses. Após esse período, o jogador volta a disputar peladas e, por conta disso, é quase impossível cobrar profissionalismo dos garotos. Profissionalismo este, que conforme Paulão, deveria ser exigido também daqueles comandam as categorias inferiores.

“Eu vejo que para o futebol daqui melhorar, primeiro a federação deve olhar para a base de forma carinhosa. Futebol é base, sem isso não se faz futebol. Aqui nunca teve base, nunca vi isso aqui de verdade. Temos condições de formar grandes jogadores aqui, mas depende muito da federação também, de ela fiscalizar os clubes, buscar parcerias, não só angariar recursos financeiros, mas estrutura, tem que ir atrás de estrutura e depois disso o retorno financeiro vem”, aponta o ex-jogador.

Outro detalhe exposto por Paulão, é a influência dos chamados “paitrocinadores” nos times de base. Sem apoio, os clubes acabam sendo ajudados por pais de atletas. Em contrapartida, porém, o técnico acaba sendo obrigado a escalar o filho de quem banca. Por não concordar com tal prática, o ex-zagueiro foi mandado embora do Nacional e do Manaus FC. “É difícil compactuar com isso, porque eu sei o quanto é difícil ralar por conta desse sonho e você acaba matando o sonho de alguém para corresponder a vaidade de uma pessoa”, revela.

Terceirização da base

De acordo com o técnico campeão amazonense juvenil pelo Manaus FC, Roberley Assis, a saída encontrada por alguns clubes foi “terceirizar” a base. Corroborando com Paulão, ele diz que algumas equipes chegam a deixar as equipes de categorias inferiores nas mãos de pais que contam com recursos capazes de bancar as despesas durante a competição, o que dificulta a realização de um trabalho contínuo.

“Hoje em dia, raros são os clubes que contratam treinador para trabalhar. Naturalmente, se o cara que o montou o time não quiser ficar no clube, ele sai e leva o time todo. Acaba que os jogadores não criam identidade. Agora, por exemplo, fomos campeões e nos últimos quatro anos alguns de nossos jogadores vestiram quatro camisas diferentes. Por conta da crise, o único jeito de fazer a base, na visão dos clubes, é dessa maneira”, expõe Assis.

Sofrendo com a ausência de apoio do governo, principalmente na última edição do Campeonato Amazonense, os clubes se viram obrigados a voltarem suas atenções às categorias de base, mesmo que de maneira tímida. O Fast, por exemplo, contou com cerca de oito jogadores formados no clube no elenco campeão estadual em 2016. O técnico do Manaus FC só espera que quando o aspecto financeiro dos clubes melhorar, eles sigam valorizando os atletas da terra.

“O único benefício da crise foi justamente esse: abrir as portas para os atletas da casa, da base. Espero que eles continuem valorizados. É bom ver o Napão de titular, que tem identidade com o clube, o Jackie Chan, o (Tiago) Verçosa. A vantagem da crise é que atletas novos aparecem. Tomara que quando tenha dinheiro sejam valorizados”, torce o treinador campeão amazonense juvenil pelo Gavião do Norte.

André Tobias

EM TEMPO