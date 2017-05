Técnicos de enfermagem terceirizados protestam em frente ao 28 de agosto

Pela segunda vez nesta semana, um grupo de técnicos em enfermagem terceirizados que prestam serviço no Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, bloquearam uma via da avenida Mário Ypiranga, na Zona Centro-Sul de Manaus, em protesto contra atrasos salariais. O ato começou por volta das 8h desta sexta-feira (12).

Com faixa e cartazes com os dizeres “Quem cuida de vidas: merece ser valorizado”, “Somos técnicos, exigimos respeito”, “Saúde não pode ser vítima da corrupção”, os manifestantes bloquearam a avenida no sentido bairro/Centro, deixando o trânsito congestionado. Os funcionários alegam que estão há três meses sem receber.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estão no local para auxiliar o tráfego de veículos na via.

Na última quarta-feira (10), o mesmo grupo bloqueou avenida em reivindicação. Na ocasião, em nota, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou que no dia 8 deste mês liberou pagamentos para a empresa Nurses, que presta serviço no Pronto-socorro 28 de Agosto. Por conta do bloqueio nas contas do governo determinado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), esses recursos não chegaram às contas empresa.

A Susam informou ainda que a empresa Nurses recebeu entre os meses de janeiro e abril desse ano o valor de R$ 2.056.250 (dois milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente aos serviços prestados no Pronto-socorro.

EM TEMPO