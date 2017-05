Técnicos de enfermagem do Hospital 28 de Agosto protestam pela terceira contra atraso salarial

Técnicos de enfermagem do Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto bloquearam parte da avenida Mário Ypiranga, zona Centro-Sul de Manaus, na manha desta terça-feira (16). É a terceira vez que os funcionários se manifestam apenas este mês, pelo mesmo motivo. Na quarta-feira (10) e na sexta (12) os técnicos também interditaram a via. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para auxiliar o tráfego de veículos na via.

Os técnicos em enfermagem protestam contra atrasos salariais e alegam estar pelo menos a três meses sem receber salários.

A reportagem do Portal EM TEMPO, entrou em contato anteriormente com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) sobre o caso. O órgão informou que no dia 8 deste mês liberou pagamentos para a empresa Nurses, que presta serviço no Pronto-socorro 28 de agosto, na área de enfermagem.

Ainda em nota, a secretaria ressaltou que a empresa Nurses recebeu entre os meses de janeiro e abril desse ano o valor de R$ 2.056.250 (dois milhões cinqüenta e seis mil duzentos e cinqüenta reais), referente aos serviços prestados no referido Pronto-socorro, e que tem orientado aos responsáveis pelas empresas prestadoras de serviços que priorizem o pagamento dos servidores contratados por elas.

Laize Minelli

EM TEMPO