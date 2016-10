Técnicos-administrativos da Ufam paralisam atividades em protesto contra a PEC 241

Os técnicos-administrativos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) aprovaram, por unanimidade, a proposta de deflagração de greve por tempo indeterminado e em caráter de esvaziamento (ausência dos postos de trabalho).

A primeira ação vai acontecer as 9h desta terça-feira (25), quando a categoria realiza um ato público e uma assembleia geral no chamado ‘Bosque da Resistência’, localizado entrada do Campus Universitário, na avenida General Rodrigo Otávio, Coroado, Zona Leste.

O indicativo de greve já havia sido aprovado na assembleia geral ordinária realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas (Sintesam), no último dia 18, no auditório Jatapú, da Faculdade de Educação (Faced), no campus universitário da Ufam.

De acordo com a coordenadora Ana Grijó, a proposta original, orientada pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra Sindical), era de paralisação das atividades neste dia 24 (aniversário de Manaus) e a deflagração de greve por tempo determinado até o desfecho de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, no Congresso.

“Essa é uma chamada nacional, de todo o Brasil. A orientação que tivemos era de paralisar as nossas atividades ontem, mas, devido ser feriado na cidade, ela foi transferida para hoje. A paralização já foi determinada. Temos no Amazonas 1.800 servidores que irão parar por tempo indeterminado”, disse.

Conforme Ana Crijó, a principal reivindicação dos servidores se refere a PEC 241, que impõe o limite dos gastos públicos, o que representa o congelamento dos gastos por 20 anos. Para ela, a PEC vai cortar investimentos públicos em áreas importantes como saúde, educação e segurança.

“A nossa principal reivindicação é a não aprovação da PEC 241. Temos outras pautas, mas essa é uma das prioridades. Hoje, os setores de educação, saúde e segurança já apresentam graves deficiências de atendimento a sociedade. Com essa PEC, isso vai representar uma geração perdida”, comentou.

Segundo a coordenadora, outra preocupação que estará em pauta é a possibilidade do não cumprimento do acordo com o Ministério da Educação (MEC), na greve de 2015, que estabeleceu o reajuste de 5% ao salário da categoria em janeiro de 2017, caso a inflação ultrapasse a casa dos 5%, em conformidade com as regras da PEC que permite apenas gastos dentro do orçamento mais inflação (desde que não ultrapassem os 5%).

“A PEC vai desmantelar a Constituição do país, tirando direitos assegurados aos cidadãos. Portanto, esse é o momento de intensificar a luta contra o pacote de medidas do governo com a deflagração da greve por tempo indeterminado enquanto não houver um desfecho sobre sua tramitação”, finalizou.

Jornal EM TEMPO