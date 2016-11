Técnico olímpico do atletismo ministra curso de treinamento em Manaus; inscrições estão abertas

Manaus recebe, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, o curso de ‘Atualização em Treinamento de Corridas de Velocidade Prolongada e Meio Fundo’, que será ministrado pelo técnico olímpico Luiz Alberto de Oliveira. O evento acontecerá na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Com sete participações em Olimpíadas e três medalhas como treinador, Luiz Alberto viaja pelo Brasil em busca de formar treinadores para que mais talentos possam ser detectados. Ele orientou muitos atletas de sucesso pela modalidade em anos anteriores, entre eles o brasileiro Joaquim Cruz, que foi ouro nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984 e prata nos Jogos de Seul, em 1988, todos pelos 800m.

De acordo com a presidente da Federação Desportiva de Atletismo do Amazonas (Fedaeam), Marleide Borges, o curso visa reciclar e passar mais conhecimento aos profissionais do Amazonas.

“O curso está aberto ao público em geral, e é uma grande oportunidade também para os coordenadores de corridas de rua, profissionais de educação física, atletas e acadêmicos que se interessam pelo esporte. Uma chance única e que vai agregar bastante aos profissionais daqui”, considerou.

Luiz Alberto de Oliveira é pós-doutor em fisiologia do esporte, já foi treinador em diversas faculdades norte-americanas e até ano passado coordenou o Centro Nacional de Treinamento Caixa – Sesi, em Uberlândia (MG).

Inscrições

Para o Curso, de acordo com a Fedaeam, são esperados mais de 30 participantes. As aulas serão realizadas no auditório e na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus.

As inscrições seguem até o dia 30 de novembro e ao valor de R$150, podendo ser realizadas na sede da federação, que se encontra abaixo da arquibancada da pista de atletismo da Vila Olímpica.

