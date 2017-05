Técnico do Penarol pressiona jogadores por pênaltis perdidos no Amazonense

Em Itacoatiara, após o trabalho tático ocorrido, na manhã desta quinta-feira (4), no estádio Floro de Mendonça, o técnico penarolense, Rui Aparício, questionou as oportunidades desperdiçadas ao longo da fase classificatória do Campeonato Amazonense 2017.

Ele questionou os pênaltis perdidos em casa pelo volante Cleiton, no empate em 1 a 1 com o Fast, e pelo lateral-direito, Jamerson, no empate em 0 a 0 com o Princesa do Solimões fora de casa, pelo meia Leo, na derrota por 1 a 0 para o Manaus FC.

“Seríamos líderes isolados se não fosse os três pênaltis desperdiçados ao longo da competição. Estaríamos com 21 pontos na frente do líder Nacional e com vaga garantida no mata-mata”, disse Rui.

O time desperdiçou cobranças decisivas em dois jogos, que a equipe estava empatando nos minutos finais do segundo tempo e também desperdiçando a chance de somar um ponto fora de casa diante do Manaus. O Penarol deixou escapar duas vitórias, um empate e um total de cinco pontos, o que daria ao time a liderança da competição com 21 pontos.

“Falei aos jogadores que não podemos cometer erros cruciais como os que ocorreram. Quem sabe aparece outro pênalti, que se convertido coloca o Penarol na semifinal. Nas duas últimas rodadas precisaremos fazer a nossa parte, para poder torcer pelos tropeços do Rio Negro e Manaus FC”, planejou.

Com 16 pontos e na sexta colocação do estadual, o Penarol tem os duelos decisivos diante o Holanda e o Fast nas últimas rodadas da primeira fase. Ele precisará vencer os rivais e ainda dependerá de combinação de resultados para garantir uma vaga na semifinal do certame.

Dono da melhor média de público nos últimos três anos de competições oficiais no Estado, o Penarol volta a campo contra o Laranjão de Rio Preto da Eva, neste sábado (6), às 16h, no estádio Ismael Benigno – a Colina. O duelo será válido pela décima terceira rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2017.

“A motivação prossegue. Estamos vindo de uma vitória importante contra um time forte como o Nacional. Vamos a Manaus enfrentar o Holanda, acreditando na vitória e na classificação”, encerrou Aparício.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO