Técnico do Nacional avista clássico ‘Pai-Filho’ como decisivo

O treinador nacionalino, Álvaro Miguéis, acredita que a dupla Nacional e Fast vão fazer um grande jogo, às 16h, desta quarta-feira (12), na Arena da Amazônia, pela 13ª rodada da primeira fase do campeonato amazonense 2016.

Ambas equipes ocupam o G4 que vai ao mata-mata da competição. O ‘Rolo Compressor’ é o líder da competição com 25 pontos, o ‘Naça’ vem logo atrás com 23.

“Será um jogo difícil, é um duelo que vale a liderança do campeonato, é um clássico, e sem dúvidas não há favorito”, comentou o técnico do Nacional, na página oficial do clube.

Vindo de vitória por 2 a 0, no clássico contra o São Raimundo fora de casa, a equipe do ‘Leão da Vila Municipal’ irá sofrer mudanças em seu esqueleto tático. Após o trabalho realizado na tarde desta terça-feira (11), no Centro de Treinamento Barbosa Filho, o comandante lamentou os desfalques do time que irá jogar neste meio de semana.

“Com as ausências de Careca e Eduardo suspensos, esses desfalques vão prejudicar bastante o setor ofensivo do time, pois, acabamos tendo que improvisar jogadores não adaptados nas posições. O Careca treinou como centroavante a semana inteira que tivemos de folga e vinha se adaptando bem na função. Infelizmente foi suspenso com o cartão vermelho e irá desfalcar nossa equipe”.

Ingressos

Os ingressos para o clássico Pai-Filho custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendidos somente na bilheteria da Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

