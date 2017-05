Teatro Manauara recebe show de humor com os ‘Quase Famosos’

Responsáveis por mais milhões de visualizações nas redes sociais, os humoristas pernambucanos Nil Agra e Rodrigo Marques sobem ao palco do Teatro Manauara, no Shopping Manauara, amanhã (21) para um show inovador e de muito improviso com o “Quase Famosos”. A dupla de comediantes é uma das mais desenvoltas e populares do Stand Up comedy brasileiro e saiu de Pernambuco para o mundo.

A inovação é por conta da estrutura da apresentação: os dois comediantes permanecem no palco simultaneamente do início ao fim do espetáculo. Nil e Rodrigo não se separam no palco e conta com momentos de música, interação com a plateia, inclusive com sugestões de temas do público presente. O foco do show é justamente o improviso.

Em um segundo momento do show, a dupla busca resgatar a infância. Em mais uma cena de interação, eles convidam duas pessoas da plateia a subir ao palco para o show com o intuito é ensiná-las a zoar uma a outra. Rir é obrigação a todos que estão assistindo ao show.

Dernando Monteiro

EM TEMPO