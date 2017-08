Teatro Infantil dá o tom neste fim de semana no Parque da Criança

A temporada de teatro para a infância tem como objetivo fomentar o interesse da criança pela arte de interpretar – Divulgação

O Parque Cidade da Criança, no Aleixo, zona Centro-Sul, recebe mais uma vez neste sábado, 26/8, a Temporada de Teatro para a Infância, com o espetáculo “No Mundo do Faz de Conta”. A apresentação começará às 17h.

A temporada de teatro para a infância tem como objetivo fomentar o interesse da criança pela arte de interpretar, além de ser uma oportunidade da Prefeitura de Manaus oferecer uma programação cultural de qualidade, para os pais que buscam entretenimento para os pequenos no fim de semana.

“A temporada de teatro vai além de um espetáculo, ela serve para despertar nas crianças a arte e também a vontade nos pequeninos em querer atuar como um artista. Manaus tem grandes profissionais e vamos continuar a incentivar as crianças, porque arte é cultura”, pontua o titular da Semjel, João Luiz.

De acordo com a coordenadora do Parque, Socorro Andrade a temporada de teatro é um dos principais projetos realizados no local. “Estamos trabalhando para que o teatro ganhe força em nossa cidade. O nosso objetivo é fomentar o interesse da criança pela arte de interpretar”, ressalta.

Atividades suspensas

Devido ao segundo turno da eleição suplementar para governador do Amazonas, que será realizado neste domingo, 27/8, as atividades no Parque ficarão suspensas para que a população possa exercer o seu direito ao voto.

O Parque Cidade da Criança está localizado na avenida André Araújo, com entrada pela rua Castro Alves, s/n, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

Programação

Sábado, 26/9

14h30 às 16h: Jogos Lúdicos, na Praça de Alimentação.

15h às 18h30: Pintura Livre e Brincadeiras Divertidas (De 1 a 5 anos), na Brinquedoteca.

16h às 17h: Oficina de Flauta, (A partir dos 6 anos), na Biblioteca

17h às 18h: Temporada de Teatro para a Infância com o Espetáculo “No mundo do faz de conta”, no Teatrinho.

18h às 18h30: Sessão de Fotos, no Teatrinho.

18h30 às 19h30: Apresentação Artística, na Praça de Alimentação.

Domingo, 27/9

Atividades suspensas por causa da eleição suplementar.

Com informações da assessoria

