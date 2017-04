Teatro Gebes Medeiros exibe documentário irlandês

Produzido por jornalistas irlandeses, a produção retrata a derrubada de Hugo Chávez do poder e sua volta em menos de uma semana.

Nesta terça-feira (11), a partir das 18h30, o Teatro Gebes Medeiros recebe a exibição do documentário A Revolução Não Será Televisionada, dos irlandeses Kim Bartley e Donnacha O’ Briain. A exibição, com entrada franca, é uma realização do Consulado Geral da Venezuela em Manaus, em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

Produzido em 2003, o documentário, que foi vencedor de 12 prêmios internacionais e indicado para outros quatro, aborda os acontecimentos de 11 de abril de 2002, quando o então presidente venezuelano Hugo Chávez foi derrubado do poder e voltou ao governo em menos de 72 horas. O filme também dá ênfase especial ao papel desempenhado pelos veículos de comunicação privados na Venezuela.

A produção também examina vários incidentes dentro do movimento, como a marcha de protesto e violência subsequente que forneceu o ímpeto para a derrubada de Chávez, a oposição ao governo provisório chefiado por Pedro Carmona e o colapso da administração de Carmona, que abriu caminho para o retorno de Hugo Chávez ao poder, onde permaneceu até sua morte, em 2013.

