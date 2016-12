Teatro da Instalação recebe espetáculos políticos e oficinas de dança

Com acentuado discurso político de protesto aos acontecimentos atuais do Brasil, a Cia. de Dança Carne Agonizante, da cidade de São Paulo, desembarca em Manaus neste fim de semana para realizar espetáculos e workshops, de 9 a 11 de dezembro, com o projeto ‘Questões Políticas na Contemporaneidade’, contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015.

Após circuito por três cidades do Norte do Brasil (Palmas/TO, Porto Velho/RO e Alta Floresta/MT), a companhia encerra essa mini turnê em Manaus, no palco do Teatro da Instalação, com acesso gratuito ao público em todas as atividades.

O diretor da companhia Sandro Borelli destaca a importância da circulação do projeto com seu conteúdo político pelo Brasil e pelo Norte. “Chegar a Manaus é de suma importância, uma grande satisfação. A cia., apesar de ter duas décadas de existência, esteve apenas uma vez na cidade e foi muito bem recebida pelo público manauara. Com isso, sempre tivemos a intenção de voltar um dia. Nosso repertório, encaro como bastante importante pela atual situação do Brasil, que vive um golpe a lamentar nas suas instituições democráticas. Simplesmente, Manaus verá três trabalhos com acentuado discurso político de esquerda”, defendeu o diretor da Carne Agonizante.

Espetáculos

Nesta sexta-feira (9), às 19h, a Cia. abre o repertório em Manaus com o espetáculo “O Canto Preso”, adaptação coreográfica do texto teatral “Bent”, de Martin Sherman, com direção de Sandro Borelli. Com temas centrais como o preconceito e o nazismo, Bent conta a história de um homem perseguido e preso por ser homossexual. Para amenizar seus horrores no campo de concentração, ele se passa por judeu, pois sabe que os homens que detinham o triângulo rosa em suas vestes estavam sendo massacrados por guardas nazistas e humilhados pelos presos. Nesse lugar de sofrimento e extermínio em massa, Bent se apaixona por outro homem, de quem se torna amigo e amante.

No sábado (10), novamente às 19h, é a vez do espetáculo “Estado Independente”, inspirado na poética e política revolucionária de Ernesto Che Guevara. A pesquisa e a criação se apoiam na revolução política e poética proposta por Ernesto “Che” Guevara nos anos 50 e 60, na figura lendária do guerrilheiro “cidadão do mundo” como ele próprio se definia, e na sua permanência no imaginário coletivo como um personagem de espírito incorruptível, indomável e disposto a lutar contra a injustiça social.

E, encerrando a estada da Cia. Carne Agonizante pela capital amazonense, que pela segunda vez apresenta repertório por aqui, será apresentado, também às 19h, o espetáculo ‘Colônia Penal’, inspirado na obra homônima de Franz Kafka (1883 -1924) e na ditadura militar brasileira (1964-1985). O espetáculo propõe que o insólito e o absurdo possam ser percebidos em várias situações. Numa detalhada descrição de métodos de tortura dos regimes antidemocráticos, abrigando e encobertando assassinos; na cruel e irônica omissão de um observador estrangeiro; na estranha relação entre o poder oficial e o condenado. Colônia Penal caracteriza-se como um atentado contra a dignidade humana. É o anti-herói kafkiano lançado, torturado e executado nos porões da ditadura militar brasileira.

Todos os três espetáculos tem direção coreográfica de Sandro Borelli e atuação de Alex Merino, Amanda Santos, Everton da Silva, Laia Mora, Mainá Santana e Rafael Carrion.

Formação

No sábado (10), a partir das 9h, o coreógrafo e diretor da Cia, Sandro Borelli realizará o Workshop ‘Corpo como instrumento reflexivo e político’ cujas vagas são gratuitas e limitadas. Já no domingo (11), a manhã estará voltada para aqueles que queiram se aperfeiçoar como produtor cultural. O experiente produtor Junior Cecon ministrará a oficina ‘Formatação e Gestão de Projetos Culturais’, com 20 vagas disponibilizadas gratuitamente.

O interessado em participar dos workshops deve enviar dados até o dia 8 de dezembro para o e-mail michelguerrero2012@gmail.com , contendo nome completo, nome artístico, contato telefônico, breve currículo e resumo do porquê de sua participação no workshop desejado.

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015. Em Manaus, a produção local é assinada pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte e Fato e conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Com informações da assessoria