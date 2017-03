Teatro Amazonas recebe novo espetáculo do projeto ‘Alma de um Poeta’

Os jovens artistas do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas traduzem a poesia de Anibal Beça em gestos, movimentos e lirismo no espetáculo “Por um momento…”, que estreia no Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, Centro), nesta terça-feira (14), às 20h, com entrada gratuita. A montagem abre a nova temporada do projeto “Alma de um Poeta”, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, e conta com patrocínio do programa O Boticário na Dança 2016.

Com 13 integrantes do Balé Experimental no elenco, “Por um momento…” tem concepção coreográfica de Adriana Goes, do Corpo de Dança do Amazonas, inspirada em dois poemas de Anibal Beça (1946-2009) – “Motivos” e “Constatação” – e em conceitos desenvolvidos pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017).

“Fiz um trabalho que tem um pouco do discurso do Bauman sobre a ‘Modernidade líquida’ e sobre as relações rarefeitas entre as pessoas nos dias atuais, relações que não perduram, e traduzindo isso em movimentos”, conta Adriana, lembrando que os jovens bailarinos tiveram um papel protagonista no processo de elaboração da coreografia. “Eles contribuíram bastante com suas impressões sobre os relacionamentos no mundo de hoje. Além de interpretar, também se colocaram como coautores”.

O espetáculo explora a linguagem da Dança Contemporânea, com movimentos mais próximos do chão e influência das danças urbanas, e se desenrola ao som de trilha sonora de Marcos Tubarão, reunindo composições do cantor e compositor Erasmo Carlos, do movimento mineiro Clube da Esquina, e do músico e compositor argentino Gustavo Santaolalla, entre outras.

Após a estreia no Teatro Amazonas, “Por um momento…” terá diversas outras apresentações ao longo deste semestre. Ainda este mês, o espetáculo de dança será encenado no Teatro da Instalação, no Centro Histórico, nos dias 23 e 24 de março, quinta e sexta-feira, às 19h; e no Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, no dia 31, sexta-feira.

Incentivo e formação – O projeto “Alma de um Poeta” promove um tributo à literatura amazonense por meio de criações em Dança Contemporânea inspiradas na obra de autores de renome do Estado. A iniciativa começou em 2015 e deu origem a diversos trabalhos, desenvolvidos por jovens integrantes do Balé Experimental sob orientação de profissionais do Corpo de Dança do Amazonas, que foram encenados em Manaus na forma de processos coreográficos.

Monique Andrade, coordenadora e diretora artística do projeto, destaca o aperfeiçoamento tanto dos jovens integrantes do Balé Experimental quanto dos profissionais do Corpo de Dança do Amazonas promovido pela iniciativa. “O projeto proporciona não apenas uma pesquisa de movimentos e de técnicas artísticas para os alunos, como um crescimento para os coreógrafos, que tiveram de atuar num outro nível de trabalho e passar esse conhecimento aos jovens bailarinos”, avalia.

O secretário de Cultura, Robério Braga, ressalta o papel fundamental da formação artística dentro das ações promovidas pela pasta, que este ano completa 20 anos de atuação. “Há três anos criamos o Balé Experimental do Amazonas, com o objetivo de investir no potencial artístico dos jovens talentos da Dança no Estado”, declara ele. “O projeto ‘Alma de um Poeta’ leva à frente essa proposta, permitindo aos integrantes do Corpo de Dança do Amazonas compartilhar sua experiência com bailarinos de idades entre 15 e 23 anos”.

“Alma de um Poeta” tem patrocínio máster do programa O Boticário na Dança 2016, que contemplou nesta edição 21 companhias, festivais, mostras artísticas, workshops e eventos de dança de 14 Estados do País; e patrocínio do Sumaúma Park Shopping, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Em seu terceiro ano, o projeto terá espetáculos, palestras e oficinas destinadas a estudantes acadêmicos, professores, coreógrafos, produtores de Dança e o público em geral, numa agenda que seguirá até fevereiro do ano que vem.

Em processo – Ainda este ano, o Balé Experimental estreia a segunda montagem da nova temporada do “Alma de um Poeta”. Inspirada num poema em estilo haicai de Anibal Beça, “Plutão (Já foi planeta)” terá como temática a luta por igualdade de grupos sociais como negros, mulheres e LGBTs. O amazonense Rodrigo Vieira, do Corpo de Dança do Amazonas, será o responsável pela concepção da coreografia, que tem estreia prevista para agosto, com uma encenação em versão work in progress agendada para junho.

Com informações da assessoria