Teatro Amazonas ganha iluminação verde-oliva para homenagear os 369 anos do Exército

Em alusão ao Dia do Exército Brasileiro, comemorado no dia 19 de abril, o Teatro Amazonas recebeu uma iluminação especial na cor verde-oliva. O Teatro, que completou 120 anos, homenageia a força e a presença do Exército como entidade de proteção do território e da nação brasileira.

Além do Amazonas, o Rio de Janeiro também prestou homenagens. O mais famoso cartão postal da ‘cidade maravilhosa’, o Cristo Redentor, foi iluminado com a cor verde.

O Exército Brasileiro completa 369 anos de existência carregando a responsabilidade de ser uma das instituições mais respeitadas do país. O lema ‘Braço Forte, Mão Amiga’ reflete a missão de preservar e garantir a defesa da pátria, zelar pelo cumprimento pleno da constituição e pela manutenção da lei e da ordem.

Em tempos de paz, uma das principais funções do Exército é defender as fronteiras brasileiras, garantindo a soberania nacional. Além de coordenar ações de apoio à fiscalização ambiental, missões de paz, assistência social e de saúde em comunidades isoladas.

Os Projetos Estratégicos implementados pela instituição também refletem o futuro, como o Sistema Integrado de Vigilância de Fronteiras (Sisfron), a adoção do blindado Guarani, de fabricação Nacional, o desenvolvimento de plataformas de mísseis de longo alcance, como o Astros 2020, a implantação do Comando de Defesa Cibernética e o projeto que vai levar internet de qualidade para todos os municípios do Amazonas, o Amazônia Conectada.

O Exército Brasileiro é responsável pelas operações terrestres das Forças Armadas. Com cerca de 235 mil soldados, possui o maior efetivo da América do Sul. O Exército atua por meio de unidades, subunidades e comandos, estruturas responsáveis por garantir o cumprimento das obrigações militares nas diversas regiões do País.

Com informações da assessoria